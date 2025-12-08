«Она не легенда и у неё нет хита»: Крутой раскритиковал известную певицу

Композитор Игорь Крутой объяснил отсутствие певицы Аниты Цой на ежегодном телефестивале «Песня года». По его словам, она не подходит под жёсткие критерии отбора.

Игорь Крутой, который уже много лет выступает продюсером «Песни года», рассказал, что приглашает к выступлению на фестивале лишь легенд или авторов хитов. Аниту Цой, по его мнению, нельзя отнести ни к тем ни к другим. «Она не легенда, и у неё нет хита. А не брать легенд нельзя. Например, в этом году Лев Лещенко был с юбилеем “Соловьиной рощи”. Это оправдано “Песней года”. Он с 1971 или 1972 года здесь выступает, он уже некий талисман», — поделился Крутой. Его слова передаёт «Звездач».

Продюсер добавил, что принципы программы останутся неизменными, несмотря на обиду некоторых артистов. Он также признался, что из-за строгих критериев не зовёт на «Песню года» Жасмин, Зару и многих других исполнителей.

