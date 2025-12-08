Сергей Лазарев выгнал из шоу «Аватар» фаворита Леры Кудрявцевой

Персонаж Посейдон выбыл из шоу «Аватар» по инициативе члена жюри Сергея Лазарева. Участник был любимчиком Леры Кудрявцевой, бывшей возлюбленной Лазарева.

© WeitMedia

В выпуске от 7 декабря произошли изменения в составе жюри. Место Леры Кудрявцевой заняла Регина Тодоренко, а Тимура Батрутдинова заменил Стас Костюшкин.

По итогам выступлений в номинацию на выбывание попали Берендей, Илья Муромец и Посейдон. По поводу последнего Сергей Лазарев сказал: «Сливать фаворитов Леры в её отсутствие — это уже традиция, добрая очень. Чтобы она каждый раз приходила и спрашивала: “А где этот мой, мой?” А нету, всё».

Самому Лазареву даже не пришлось самостоятельно устранять «конкурента», потому что решающий голос был за Тодоренко. Та случайно отдала голос за уход Посейдона, только потом осознав, что навлечёт гнев Кудрявцевой.

Первым жюри намеревались разоблачить Берендея. Они считали, что за этим аватаром скрывается Прохор Шаляпин, но не угадали. Далее они предположили, что в образе Ильи Муромца выступает Дава, и снова были неправы. Только по поводу Посейдона они дали верный ответ. За ним стоял певец Нодар Ревия, которому пришлось покинуть проект.

Cудьи рассекретили Берегиню в третьем выпуске «Шоу Аватар»