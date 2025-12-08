Клава Кока покинула лейбл Black Star после 10 лет сотрудничества

Российская певица Клава Кока прекратила сотрудничество с музыкальным лейблом Black Star, с которым проработала 10 лет. Это подтвердил генеральный директор и соучредитель Black Star Пашу в интервью журналистке Лауре Джугелии.

© Соцсети Клавы Коки

Клава Кока также высказалась о своём уходе из Black Star, который сравнила с отъездом от родителей. «Вот ты дома, у тебя супертепличные условия и суперклассные отношения с родителями, но в какой-то момент ты понимаешь, что тебе нужно двигаться дальше. Это не связано с тем, что тебе некомфортно, или плохо, или ты грустишь и мечтаешь о свободной жизни. Тебе так же страшно на пути перехода, но там, где страх, там есть развитие. И я, как человек, которому интересно постоянно шагать вперёд, познавать что-то новое, выбрала идти на страх», — объяснила певица в беседе с Джугелией.

Клава Кока заверила, что остаётся с Black Star в хороших отношениях. В соцсетях она ещё раз поблагодарила лейбл.

В разное время из Black Star также ушли Егор Крид, Мот, Джиган, L’One. В 2020 году лейбл покинул и один из его основателей — Тимати.

