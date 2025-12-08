Горшок борется с мертвецами в первом трейлере фильма «Король и шут. Навсегда»

В Сети появился первый трейлер фильма «Король и Шут. Навсегда», снятый по мотивам творчества культовой панк-группы. Картина выйдет в российский прокат 19 февраля 2026 года.

© Лунапарк

По сюжету сказочная вселенная героев оказывается под угрозой из-за армии мертвецов, воскрешённых Некромантом. Ради спасения мира герой по имени Горшок похищает из реального мира одного из лидеров группы «Король и Шут» Андрея Князева.

В фильме появятся те же актёры, что и в сериале: Константин Плотников (Горшок), Влад Коноплёв (Князь), Дарья Мельникова (Вдова), Вера Вольт (Принцесса) и Илья Хвостиков (Кочерыжка). К актёрскому составу также присоединились Илья Гришин, сыгравший злодея Некроманта, Гоша Куценко в роли психоаналитика и фронтмен группы Jane Air Антон Лиссов, ставший зомби по имени Сид.

<img class="" src=""/>

В новом фильме Басту сыграет молодой известный актёр