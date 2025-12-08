«Райдер внушительный»: американский рэпер Flo Rida проедет с туром по России

Американский хип-хоп-исполнитель Трэмар Диллард, он же Flo Rida, выступит в марте 2026 года в трёх российских городах: Москве, Краснодаре и Новосибирске.

© Victoria Ford/globallookpress.com

В Москве рэпер даст сразу два шоу, которые пройдут 8 и 9 марта на «ЦСКА Арене». 11 марта Flo Rida выступит в Краснодаре, 14 марта — в Новосибирске.

Концерты американского артиста организует концертное агентство Say Agency. Как отметила его директор Анна Субчева, переговоры с Flo Rida длились около двух месяцев. «Непривередлив, но райдер, что технический, что бытовой, внушительный. Мы ожидаем солдауты в каждом городе», — поделилась она в беседе с НСН.

Пик популярности Flo Rida пришёлся на конец нулевых и начало десятых, когда его треки возглавляли мировые чарты. Его совместный сингл с T-Pain «Low», прозвучавший 10 недель, возглавлял Billboard Hot 100. Среди других его популярных песен — Right Round, Whistle и Good Feeling.

