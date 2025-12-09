Бузова назвала главную причину провала молодых артистов

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова объяснила, почему многие молодые исполнители не могут удержать популярность. По её мнению, они не хотят развиваться и продвигать свою музыку.

«Сейчас очень большая проблема у молодых артистов: они думают, что можно выпустить одну песню, залететь в тренд, и всё. И многие появляются, как звёздочки, ярко вспыхивают на звёздном небоскрёбе и потом пропадают», — рассказала певица в беседе со «Звездачом» на презентации альбома nkeeei, Uniqe и Artem Shilovets.

Бузова считает, что публику надо постоянно «радовать»: развиваться, делать коллаборации и продвигать свои песни. В пример исполнительница привела себя, так как сейчас она работает над четвёртым студийным альбомом: «Я как артист знаю, как это сложно и как это важно». Бузова пообещала, что в 2026-м фанаты услышат от неё «много новостей».

