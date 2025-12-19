Россияне выбрали любимую песню для корпоратива

Россияне назвали песню «Конь» группы «Любэ» идеальной композицией для исполнения в караоке на корпоративе. По результатам исследования, 45% участников положительно относятся к такому виду развлечения.

© Freepik

Опрос «Кион Музыки» и hh.ru показал, что кроме «Коня» россияне любят петь на корпоративе следующие треки:

«Жуки» — «Батарейка»

«Руки Вверх!» — «Крошка моя»

ANNA ASTI — «Царица»

«Дискотека Авария» — «Если хочешь остаться»

Ёлка — «На большом воздушном шаре»

Андрей Губин — «Зима-холода»

«Золотое кольцо», Надежда Кадышева — «Широка река»

Самым любимым жанром на корпоративе стал поп. Его выбрали 40% опрошенных. За ним следуют рок (17%), классическая музыка (14%), электронная музыка (13%) и джаз (13%). 57% респондентов мечтают на корпоративном празднике увидеть концерт артиста вживую. Они отметили, что хотели бы посмотреть шоу Басты, Zivert, Леонида Агутина, Полины Гагариной, Димы Билана и группы Artik & Asti.

