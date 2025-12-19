Материал создан совместно со
Россияне выбрали любимую песню для корпоратива
Россияне назвали песню «Конь» группы «Любэ» идеальной композицией для исполнения в караоке на корпоративе. По результатам исследования, 45% участников положительно относятся к такому виду развлечения.
Опрос «Кион Музыки» и hh.ru показал, что кроме «Коня» россияне любят петь на корпоративе следующие треки:
- «Жуки» — «Батарейка»
- «Руки Вверх!» — «Крошка моя»
- ANNA ASTI — «Царица»
- «Дискотека Авария» — «Если хочешь остаться»
- Ёлка — «На большом воздушном шаре»
- Андрей Губин — «Зима-холода»
- «Золотое кольцо», Надежда Кадышева — «Широка река»
Самым любимым жанром на корпоративе стал поп. Его выбрали 40% опрошенных. За ним следуют рок (17%), классическая музыка (14%), электронная музыка (13%) и джаз (13%). 57% респондентов мечтают на корпоративном празднике увидеть концерт артиста вживую. Они отметили, что хотели бы посмотреть шоу Басты, Zivert, Леонида Агутина, Полины Гагариной, Димы Билана и группы Artik & Asti.