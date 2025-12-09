Певица Татьяна Буланова заявила, что она стала студенткой заочного отделения Института современных знаний А. М. Широкова, находящегося в Минске. Артистка проходит обучение по специальности «музыкальное искусство».

Как призналась Буланова, высшее образование ей нужно не только для личного развития, но и для достижения звания «народный артист». Певица заверила, что её очень интересуют дисциплины, которые она будет изучать, в том числе психология, история искусства и живописи.

Специально для Татьяны Булановой вуз составил индивидуальную программу. «Я буду периодически приезжать в Минск, встречаться с учителями. Пока домашних заданий нет. Я только получила студенческий билет, меня зачислили на первый курс», — рассказала артистка в беседе с «КП».

Ранее Татьяна Буланова уже пыталась получить высшее образование. После школы она поступила в Ленинградский институт культуры на библиотекаря, но обучение не закончила. Буланова перешла на отделение вокала школы-студии при ленинградском мюзик-холле, но вскоре сконцентрировалась на карьере певицы.

«Рамблер» напоминает, что формально артисту не требуется получение высшего образования для присвоения звания «Народный артист Российской Федерации». Главный критерий — внесение значительного вклада в развитие отечественной культуры.