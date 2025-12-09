Материал создан совместно соSberZvuk

Платформа TikTok назвала самого популярного артиста 2025 года

Анастасия Шубина

Социальная сеть и платформа для создания коротких видео TikTok назвала гёрлз-бэнд Katseye артистом года. Среди других претендентов на это звание — мексиканский певец Алан Арриета, K-pop-группа Enhypen, певицы Леди Гага, Тейлор Свифт и другие.

© Cfoto/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Группа Katseye, дебютировавшая в 2024-м, выпустила в этом году хиты Gnarly и Gabriella. За последние 12 месяцев ролики с использованием музыки гёрлз-бэнда набрали более 30 миллиардов просмотров. Всего с песнями Katseye было снято 12 миллионов видео. Об этом сообщает издание Billboard.

Топ-10 самых популярных артистов в TikTok выглядит так:

  1. Katseye
  2. Алан Арриета
  3. Enhypen
  4. Bad Bunny
  5. Stray Kids
  6. Тейлор Свифт
  7. Леди Гага
  8. Fuerza Regida
  9. Билли Айлиш
  10. Ариана Гранде

Платформа TikTok также опубликовала список самых используемых композиций этого года. Рейтинг возглавила песня 1962 года Pretty Little Baby от американской певицы Конни Фрэнсис. Топ-10 представлен ниже:

  1. Pretty Little Baby — Конни Фрэнсис
  2. Hold My Hand — Джесс Глинн
  3. Rock That Body — Black Eyed Peas
  4. Azul — J Balvin
  5. Dame Un Grrr — Fantomel, Кейт Линн
  6. APT. — Розэ, Бруно Марс
  7. Te Quería Ver — Алеман, Нетон Вега
  8. Stecu Stecu — Фарис Адам
  9. Anxiety — Doechii
  10. Sailor Song — Джиджи Перес

