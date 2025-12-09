Платформа TikTok назвала самого популярного артиста 2025 года
Социальная сеть и платформа для создания коротких видео TikTok назвала гёрлз-бэнд Katseye артистом года. Среди других претендентов на это звание — мексиканский певец Алан Арриета, K-pop-группа Enhypen, певицы Леди Гага, Тейлор Свифт и другие.
Группа Katseye, дебютировавшая в 2024-м, выпустила в этом году хиты Gnarly и Gabriella. За последние 12 месяцев ролики с использованием музыки гёрлз-бэнда набрали более 30 миллиардов просмотров. Всего с песнями Katseye было снято 12 миллионов видео. Об этом сообщает издание Billboard.
Топ-10 самых популярных артистов в TikTok выглядит так:
- Katseye
- Алан Арриета
- Enhypen
- Bad Bunny
- Stray Kids
- Тейлор Свифт
- Леди Гага
- Fuerza Regida
- Билли Айлиш
- Ариана Гранде
Платформа TikTok также опубликовала список самых используемых композиций этого года. Рейтинг возглавила песня 1962 года Pretty Little Baby от американской певицы Конни Фрэнсис. Топ-10 представлен ниже:
- Pretty Little Baby — Конни Фрэнсис
- Hold My Hand — Джесс Глинн
- Rock That Body — Black Eyed Peas
- Azul — J Balvin
- Dame Un Grrr — Fantomel, Кейт Линн
- APT. — Розэ, Бруно Марс
- Te Quería Ver — Алеман, Нетон Вега
- Stecu Stecu — Фарис Адам
- Anxiety — Doechii
- Sailor Song — Джиджи Перес