Мэрайя Кэри поставила рекорд благодаря песне 30-летней давности
Песня Мэрайи Кэри All I Want For Christmas Is You (1994) традиционно вернулась на первое место главного песенного чарта США Billboard Hot 100. В общей сложности трек занимает эту позицию уже рекордные 19 недель.
Среди праздничных хитов ни одна композиция не добивалась такого результата. Кроме хита Кэри лишь две песни в истории чарта провели 19 недель на вершине: «A Bar Song (Tipsy)» Shaboozey и «Old Town Road» от Lil Nas X и Билли Рэй Сайруса.
Сейчас в тройку лидеров Billboard Hot 100 входят только рождественские хиты. На втором месте расположился трек «Last Christmas» Wham!, на третьем — «Rockin’ Around The Christmas Tree» Бренды Ли.
Для Мэрайи Кэри All I Want For Christmas Is You — это 19-я композиция, возглавляющая песенный чарт. По количеству треков на первом месте поп-артистка уступает лишь культовой группе The Beatles, сообщает Billboard.
