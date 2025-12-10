Mia Boyka «Я самая»: текст песни, история создания, интересные факты
31 октября российская певица Mia Boyka выпустила трек «Я самая», который можно считать ответом на постоянную критику в сторону артистки. «Рамблер» приводит текст композиции, рассказывает об её смысле, истории создания и связанных с ней интересных фактах. Послушать трек можно прямо здесь. Скачать песню в память телефона можно в приложении стриминга.
Mia Boyka «Я самая»: текст песни
[Припев]
Я смотрю в зеркало (Угу-угу),
В себе уверена (Угу-угу),
Кому достанусь я? Бомбовая,
Не для них, а для себя — я самая-самая.
[Постприпев]
(Ай, самая-самая)
(Я — самая-самая)
(Ай, самая-самая)
Бомбовая
(Ай, самая-самая)
(Я — самая-самая)
(Ай, самая-самая)
(Я — самая-самая)
[Куплет]
Прямо с утра
Малышка на миллион,
Миллионы баксов,
Я — грация,
Я кидаю взгляд — и ты потерялся.
[Предприпев]
Я так сильно люблю себя,
Поэтому ты сильно любишь меня,
Иду гордая, красивая,
Пока собаки лают и завидуют.
[Припев]
Я смотрю в зеркало (Угу-угу),
В себе уверена (Угу-угу),
Кому достанусь я? Бомбовая,
Не для них, а для себя — я самая-самая (Ай),
Я смотрю в зеркало (Угу-угу),
В себе уверена (Угу-угу),
Кому достанусь я? Бомбовая,
Не для них, а для себя — я самая-самая.
[Бридж]
Я могу смотреть на три вещи:
На огонь и порой на воду,
А ещё, как ты бесконечно
Поправляешь мою корону (Ай).
[Припев]
Они смотрят на меня (Угу-угу),
В себе уверена (Угу-угу),
Кому достанусь я? (Бомбовая),
Не для них, а для себя — я самая-самая.
[Постприпев]
(Ай, самая-самая)
(Я — самая-самая)
(Ай, самая-самая)
Бомбовая
(Ай, самая-самая)
(Я — самая-самая)
(Ай, самая-самая)
(Бомбовая)
Mia Boyka «Я самая»: смысл песни
Песня «Я самая» может показаться чересчур хвастливой. Лирическая героиня, которая явно списана с самой Mia Boyka, называет себя «бомбовой» и гадает, какому мужчине она такая хорошая достанется. Если присмотреться внимательнее, становится понятно, что трек посвящён безусловной любви к себе. Для уверенности девушке не нужно признание других людей: «Не для них, а для себя — я самая-самая». Критику окружающих героиня считает «лаем собак», которую она не воспринимает всерьёз. Ей кажется, что именно поэтому она и притягивает внимание: «Я так сильно люблю себя, поэтому ты сильно любишь меня».
Mia Boyka «Я самая»: история создания песни
В последнее время Mia Boyka постоянно натыкается на скандалы. Осенью 2024 года она со сцены осудила девочку-квадробера. Это событие вызвало широкий резонанс, из-за чего артистку начали осуждать и «отменять». Летом 2025-го всплыл фрагмент из старого выпуска шоу Comedy Club. В нём Mia Boyka заявила, что хочет стать популярной среди китайцев, и показала обидный для азиатов жест, сузив глаза пальцами. Это также вызвало негативную реакцию. Чуть позже в шоу «Наша новая музыка» Mia Boyka возмутилась, что один из участников надел розовую футболку, ведь это «не мужской цвет». Вновь встретившись с критикой, в соцсетях исполнительница заявила, что ей «лучше рот не открывать».
Неприятные события не только не сломили певицу, а наоборот, вдохновили её на создание ряда песен о любви к себе. До трека «Я самая» Mia Boyka представила сингл «Извинись», в котором призывала всех смириться с тем, какая она.
Mia Boyka «Я самая»: клип
Mia Boyka не представила официальное музыкальное видео на песню «Я самая». Вместо него певица выпустила множество коротких роликов в поддержку трека. Например, в одном из них она проходится с верблюдом по пустыне.
Mia Boyka «Я самая»: интересные факты
- Перед выходом сингла Mia Boyka в своих соцсетях заявила, что в её карьере началась новая эра с «абсолютно другими смыслами».
- Песня «Я самая» стала популярна в соцсетях. Ролики про внутреннюю уверенность начали снимать не только женщины, но и мужчины. Например, видео, в котором фермер заигрывающе напевает этот трек, набрал более миллиона просмотров. Даже сама Mia Boyka оставила под ним комментарий.
