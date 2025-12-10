Mia Boyka «Я самая»: текст песни, история создания, интересные факты

31 октября российская певица Mia Boyka выпустила трек «Я самая», который можно считать ответом на постоянную критику в сторону артистки. «Рамблер» приводит текст композиции, рассказывает об её смысле, истории создания и связанных с ней интересных фактах. Послушать трек можно прямо здесь. Скачать песню в память телефона можно в приложении стриминга.

Mia Boyka «Я самая»: текст песни

[Припев]

Я смотрю в зеркало (Угу-угу),

В себе уверена (Угу-угу),

Кому достанусь я? Бомбовая,

Не для них, а для себя — я самая-самая.

[Постприпев]

(Ай, самая-самая)

(Я — самая-самая)

(Ай, самая-самая)

Бомбовая

(Ай, самая-самая)

(Я — самая-самая)

(Ай, самая-самая)

(Я — самая-самая)

[Куплет]

Прямо с утра

Малышка на миллион,

Миллионы баксов,

Я — грация,

Я кидаю взгляд — и ты потерялся.

[Предприпев]

Я так сильно люблю себя,

Поэтому ты сильно любишь меня,

Иду гордая, красивая,

Пока собаки лают и завидуют.

[Припев]

Я смотрю в зеркало (Угу-угу),

В себе уверена (Угу-угу),

Кому достанусь я? Бомбовая,

Не для них, а для себя — я самая-самая (Ай),

Я смотрю в зеркало (Угу-угу),

В себе уверена (Угу-угу),

Кому достанусь я? Бомбовая,

Не для них, а для себя — я самая-самая.

[Бридж]

Я могу смотреть на три вещи:

На огонь и порой на воду,

А ещё, как ты бесконечно

Поправляешь мою корону (Ай).

[Припев]

Они смотрят на меня (Угу-угу),

В себе уверена (Угу-угу),

Кому достанусь я? (Бомбовая),

Не для них, а для себя — я самая-самая.

[Постприпев]

(Ай, самая-самая)

(Я — самая-самая)

(Ай, самая-самая)

Бомбовая

(Ай, самая-самая)

(Я — самая-самая)

(Ай, самая-самая)

(Бомбовая)

Mia Boyka «Я самая»: смысл песни

Песня «Я самая» может показаться чересчур хвастливой. Лирическая героиня, которая явно списана с самой Mia Boyka, называет себя «бомбовой» и гадает, какому мужчине она такая хорошая достанется. Если присмотреться внимательнее, становится понятно, что трек посвящён безусловной любви к себе. Для уверенности девушке не нужно признание других людей: «Не для них, а для себя — я самая-самая». Критику окружающих героиня считает «лаем собак», которую она не воспринимает всерьёз. Ей кажется, что именно поэтому она и притягивает внимание: «Я так сильно люблю себя, поэтому ты сильно любишь меня».

Mia Boyka «Я самая»: история создания песни

В последнее время Mia Boyka постоянно натыкается на скандалы. Осенью 2024 года она со сцены осудила девочку-квадробера. Это событие вызвало широкий резонанс, из-за чего артистку начали осуждать и «отменять». Летом 2025-го всплыл фрагмент из старого выпуска шоу Comedy Club. В нём Mia Boyka заявила, что хочет стать популярной среди китайцев, и показала обидный для азиатов жест, сузив глаза пальцами. Это также вызвало негативную реакцию. Чуть позже в шоу «Наша новая музыка» Mia Boyka возмутилась, что один из участников надел розовую футболку, ведь это «не мужской цвет». Вновь встретившись с критикой, в соцсетях исполнительница заявила, что ей «лучше рот не открывать».

Неприятные события не только не сломили певицу, а наоборот, вдохновили её на создание ряда песен о любви к себе. До трека «Я самая» Mia Boyka представила сингл «Извинись», в котором призывала всех смириться с тем, какая она.

Mia Boyka «Я самая»: клип

Mia Boyka не представила официальное музыкальное видео на песню «Я самая». Вместо него певица выпустила множество коротких роликов в поддержку трека. Например, в одном из них она проходится с верблюдом по пустыне.

Mia Boyka «Я самая»: интересные факты

Перед выходом сингла Mia Boyka в своих соцсетях заявила, что в её карьере началась новая эра с «абсолютно другими смыслами». Песня «Я самая» стала популярна в соцсетях. Ролики про внутреннюю уверенность начали снимать не только женщины, но и мужчины. Например, видео, в котором фермер заигрывающе напевает этот трек, набрал более миллиона просмотров. Даже сама Mia Boyka оставила под ним комментарий.

