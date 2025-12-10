Ваня Дмитренко, Saluki «Ладони»: текст песни, история создания, интересные факты

28 ноября новый кумир чартов Ваня Дмитриенко удивил своих фанатов коллаборацией с модным рэпером Saluki. «Рамблер» делится текстом композиции и рассказывает об её истории, смысле и интересных фактах. Послушать трек можно прямо здесь. Скачать песню в память телефона можно, перейдя в приложение стриминга.

© Соцсети Вани Дмитренко; соцсети Saluki

Ваня Дмитренко, Saluki «Ладони»: текст песни

В моих зеркалах ты кажешься чистой,

Мне бы просто тебя полностью понять,

Я в твоей голове притворюсь мыслями,

Только мысли могут что-то поменять,

Долгая тоска в пульсе наших сердец,

Дай мне руку свою, дай мне тебя беречь,

Мятые простыни, нежные голоса,

И я главный герой твоего дневника,

Честно по губам, смыслы сквозь слова,

Дай мне тебя согреть прямо в моих глазах,

Тёплая постель, время теряет вновь,

И если это сон, в нём…

Я бы мог бы целовать твои губы, считать твои минуты,

Сжимать твои ладони, пока не наступит утро,

Но я боюсь, что проснусь…

Я бы мог обнулять твои будни, считать твои секунды,

Танцевать, как ты хочешь, отдал бы свою кожу тебе,

Но я скоро проснусь.

Я бы мог бы целовать твои губы, считать твои минуты,

Сжимать твои ладони,

Твои губы, твои ладони,

Твои губы, твои ладони,

Могла просто промолчать, но ты соврала,

Ждал тебя с утра, но ты не пришла,

Крылья на твоей спине из пластика,

У меня остались только мысли, только мысли,

Мысли словно проникают в воздух,

Стань моей свободой, и я стану тоже.

Я бы мог бы целовать твои губы, считать твои минуты,

Сжимать твои ладони, пока не наступит утро,

Но я боюсь, что проснусь…

Я бы мог бы обнулять твои будни, считать твои секунды,

Танцевать, как ты хочешь, я бы отдал свою кожу тебе,

Но я скоро проснусь.

Я бы мог бы целовать твои губы, считать твои минуты,

Сжимать твои ладони,

Твои губы, твои ладони,

Твои губы, твои ладони.

© Страница Вани Дмитриенко в VK

Ваня Дмитренко, Saluki «Ладони»: смысл песни

Лирический герой трека «Ладони» находится в затуманенном состоянии. Он безумно влюблён в девушку, но она кажется ему чем-то нереальным. Парень боится, что она исчезнет, поэтому не хочет «просыпаться».

Постепенно герой начинает понимать, что его возлюбленная вовсе не идеал: «Крылья на твоей спине из пластика». Единственное, что ему остаётся, — это несбывшиеся мечты и собственные мысли.

Ваня Дмитренко, Saluki «Ладони»: история создания песни

Песня «Ладони» вошла в мини-альбом Вани Дмитриенко «эмоции — последствия», состоящий из трёх треков. Певец выбрал для релиза звучание мрачной электроники. Как он объяснил в соцсетях, через этот жанр «круто выражать агрессивные эмоции».

Дмитриенко также признался, что для него это важный релиз, так как он очень долго хотел поработать с экспериментальным хип-хоп-артистом Saluki. «Я пытался достучаться до него около трёх лет, чтобы мы записали совместную песню», — сообщил он в посте. По всей видимости, рэпер не смог устоять перед новым дерзким образом Дмитриенко.

© Соцсети Saluki

Ваня Дмитренко, Saluki «Ладони»: клип

Дмитриенко и Saluki не стали выпускать клип на песню, но представили несколько кинематографичных коротких роликов, выполненных в мрачной стилистике. В них появляются пара, запутавшаяся в тканях, и загадочная девушка.

Ваня Дмитренко, Saluki «Ладони»: интересные факты

В отличие от предыдущих романтических треков, принёсших Дмитриенко популярность, в новом мини-альбоме певец обращается к тёмной стороне отношений. Это доказывает, что он не боится выходить за рамки успешной формулы. В последнее время Saluki удивляет неожиданными коллаборациями. Летом 2025-го он сотрудничал с пацанским рэпером Macan. В ноябре же он записал две совместные песни с инди-группой «Сироткин».

