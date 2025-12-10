Settlers «По камушку»: текст песни, история, интересные факты

Инди-фолк-группа Settlers обрела долгожданную популярность среди интернет-пользователей благодаря проникновенному треку «По камушку». «Рамблер» приводит текст композиции и рассказывает, кому она посвящена и какой тренд она запустила в соцсетях. Послушать песню можно прямо здесь. Скачать трек в память телефона — в приложении музыкального стриминга.

© Страница группы Settlers в VK

Settlers «По камушку»: текст песни

[Интро]

Яна,

Песенку спой, Яночка.

[Куплет 1]

Тёплый свет из окна на обоях,

От печали уже не сбежать,

Время сложено в старом комоде,

Пыль на полках, пустая кровать.

[Предприпев]

Я бегу, бегу, бегу,

За собой оставив след,

Я несу, несу, несу

На себе свой чёрный крест.

[Припев]

Где остались от домов

Разворочены пески,

Собираю я себя

Из бетона на куски.

По камушку,

По камушку,

На краешке

Земли.

По камушку,

По камушку,

На краешке

Земли.

[Куплет 2]

Я иду по скрипучей дощечке,

Заколочена в окнах судьба

Маленького человечка,

Там и эхо забудет слова.

Поцелуй меня, серая вьюга,

Обними меня, край мой родной,

Я разбита и жизнь моя — мука,

Пока сердцем не встречусь с тобой.

[Предприпев]

Я бегу, бегу, бегу,

За собой оставив след,

Я несу, несу, несу

На себе свой чёрный крест.

[Припев]

Где остались от домов

Разворочены пески,

Собираю я себя

Из бетона на куски,

Где остались от домов

Разворочены пески,

Собираю я себя

Из бетона на куски.

По камушку,

По камушку,

На краешке

Земли,

По камушку,

По камушку,

На краешке

Земли.

© Страница группы Settlers в VK

Settlers «По камушку»: о чём песня

В песне «По камушку» группа Settlers исследует тему взросления и поиска себя. Лирическая героиня переносится в свой старый дом, где «пыль на полках, пустая кровать». Она пытается собрать себя из обломков, чтобы идти дальше. Композиция проникнута любовью к родному краю, который, несмотря на свою суровость, может успокоить внутреннюю бурю девушки.

Settlers «По камушку»: история создания песни

Группа Settlers, образованная в 2019 году, сочиняет музыку на основе настоящего русского фольклора. Лидер и вокалистка коллектива Яна Шлепакова в своих соцсетях написала, почему трек «По камушку» очень важен для неё: «Эту песню я посвятила своему самому близкому человеку, которого уже нет рядом, — своему любимому папе».

Хотя сингл может навевать печаль, Яна Шлепакова призналась, что для неё этот трек «про родительский дом и самые светлые чувства».

Я бы очень хотела вернуться на день на север, в свою квартиру и прожить хотя бы день. Но жизнь идёт вперёд, а вместе с ней и мы.

Сингл «По камушку» был представлен 26 сентября 2025 года. Позже он вошёл в мини-альбом группы «Блюдце». Благодаря коротким роликам в соцсетях песня обрела популярность и попала в российские чарты. Пользователям особенно понравились строчки: «Поцелуй меня, серая вьюга. Обними меня, край мой родной. Я разбита и жизнь моя — мука. Пока сердцем не встречусь с тобой».

© Страница группы Settlers в VK

Settlers «По камушку»: клип

Группа не представила полноценный музыкальный клип на песню, но выпустила видео с живым выступлением. В нём участники коллектива исполняют трек в сумрачном лесу.

<img class="" src=""/>

Settlers «По камушку»: интересные факты

В начале трека можно услышать голос покойного отца Яны Шлепаковой. Он просит её спеть «песенку». Его речь была вырезана из старых детских видео вокалистки. В соцсетях появился милый тренд с использованием композиции «По камушку». Пользователи сначала показывают, какими были в детстве, а затем дополняют ролик фотографиями и видео своих маленьких детей. Группа также выпустила акустическую версию песни «По камушку». Она вошла в мини-альбом «Блюдце».

Топ-8 современных этноартистов: AY YOLA, Otyken и Zventa Sventana