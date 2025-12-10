Settlers «По камушку»: текст песни, история, интересные факты
Инди-фолк-группа Settlers обрела долгожданную популярность среди интернет-пользователей благодаря проникновенному треку «По камушку». «Рамблер» приводит текст композиции и рассказывает, кому она посвящена и какой тренд она запустила в соцсетях. Послушать песню можно прямо здесь. Скачать трек в память телефона — в приложении музыкального стриминга.
Settlers «По камушку»: текст песни
[Интро]
Яна,
Песенку спой, Яночка.
[Куплет 1]
Тёплый свет из окна на обоях,
От печали уже не сбежать,
Время сложено в старом комоде,
Пыль на полках, пустая кровать.
[Предприпев]
Я бегу, бегу, бегу,
За собой оставив след,
Я несу, несу, несу
На себе свой чёрный крест.
[Припев]
Где остались от домов
Разворочены пески,
Собираю я себя
Из бетона на куски.
По камушку,
По камушку,
На краешке
Земли.
По камушку,
По камушку,
На краешке
Земли.
[Куплет 2]
Я иду по скрипучей дощечке,
Заколочена в окнах судьба
Маленького человечка,
Там и эхо забудет слова.
Поцелуй меня, серая вьюга,
Обними меня, край мой родной,
Я разбита и жизнь моя — мука,
Пока сердцем не встречусь с тобой.
[Предприпев]
Я бегу, бегу, бегу,
За собой оставив след,
Я несу, несу, несу
На себе свой чёрный крест.
[Припев]
Где остались от домов
Разворочены пески,
Собираю я себя
Из бетона на куски,
Где остались от домов
Разворочены пески,
Собираю я себя
Из бетона на куски.
По камушку,
По камушку,
На краешке
Земли,
По камушку,
По камушку,
На краешке
Земли.
Settlers «По камушку»: о чём песня
В песне «По камушку» группа Settlers исследует тему взросления и поиска себя. Лирическая героиня переносится в свой старый дом, где «пыль на полках, пустая кровать». Она пытается собрать себя из обломков, чтобы идти дальше. Композиция проникнута любовью к родному краю, который, несмотря на свою суровость, может успокоить внутреннюю бурю девушки.
Settlers «По камушку»: история создания песни
Группа Settlers, образованная в 2019 году, сочиняет музыку на основе настоящего русского фольклора. Лидер и вокалистка коллектива Яна Шлепакова в своих соцсетях написала, почему трек «По камушку» очень важен для неё: «Эту песню я посвятила своему самому близкому человеку, которого уже нет рядом, — своему любимому папе».
Хотя сингл может навевать печаль, Яна Шлепакова призналась, что для неё этот трек «про родительский дом и самые светлые чувства».
Я бы очень хотела вернуться на день на север, в свою квартиру и прожить хотя бы день. Но жизнь идёт вперёд, а вместе с ней и мы.
Сингл «По камушку» был представлен 26 сентября 2025 года. Позже он вошёл в мини-альбом группы «Блюдце». Благодаря коротким роликам в соцсетях песня обрела популярность и попала в российские чарты. Пользователям особенно понравились строчки: «Поцелуй меня, серая вьюга. Обними меня, край мой родной. Я разбита и жизнь моя — мука. Пока сердцем не встречусь с тобой».
Settlers «По камушку»: клип
Группа не представила полноценный музыкальный клип на песню, но выпустила видео с живым выступлением. В нём участники коллектива исполняют трек в сумрачном лесу.
Settlers «По камушку»: интересные факты
- В начале трека можно услышать голос покойного отца Яны Шлепаковой. Он просит её спеть «песенку». Его речь была вырезана из старых детских видео вокалистки.
- В соцсетях появился милый тренд с использованием композиции «По камушку». Пользователи сначала показывают, какими были в детстве, а затем дополняют ролик фотографиями и видео своих маленьких детей.
- Группа также выпустила акустическую версию песни «По камушку». Она вошла в мини-альбом «Блюдце».
