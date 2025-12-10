Рукопись известной песни Виктора Цоя оценили в миллион рублей

Петербургский аукционный дом «Литфонд» объявил о выставлении на торги рукописи песни «Спокойная ночь» группы «Кино». Авторство текста принадлежит Виктору Цою.

Покойный музыкант написал композицию в 1986 году и тогда же представил её Нине Барановской, отбиравшей песни для исполнения в Ленинградском рок-клубе. Помимо рукописного текста Цоя, на выставленном на торги документе можно заметить её подпись.

Как сообщается на официальном сайте аукционного дома, стартовая цена лота составляет миллион рублей. Приём заочных ставок прекратится 18 декабря в 17:00. Сам аукцион состоится в тот же день в 19:00 в Санкт-Петербурге. Организаторы подчёркивают, что рукопись обладает «коллекционной ценностью музейного уровня», что означает высокую степень качества и сохранности.

Группа «Кино» впервые исполнила «Спокойную ночь» на фестивале рок-клуба ещё июне 1986 года, но представила её студийную версию лишь в 1988-м в альбоме «Последний герой». Композиция пользовалась популярностью среди поклонников «Кино», а также вошла в живой репертуар рок-группы «Алиса».

