Агутин, Ay Yola, Дмитриенко, Билан и другие поборются за престижную премию

Агутин, Ay Yola, Дмитриенко, Билан и другие поборются за премию «Виктория»

Анастасия Басина

В Москве объявили финалистов Российской национальной премии «Виктория». Всего были представлено 13 номинаций, в том числе «Певица года», «Певец года» и «Песня года», «Лучший хип-хоп-исполнитель года», «Композитор года» и «Поэт года». Награды в категориях «Лучшая группа» будут разделены по жанрам: поп- и рок-коллективы отметят по отдельности.

© Страница Леонида Агутина в VK

Наибольшее число номинаций получил Леонид Агутин, указанный в семи категориях. Группы Ay Yola и «Бонд с кнопкой», а также молодые певицы Betsy и Мария Янковская были номинированы впервые.

Окончательный список победителей огласят 14 марта на церемонии вручения, которая пройдёт на «Live Арене» в Москве. Выбор будет сделан после закрытого голосования, участие в котором примут известные музыканты, менеджеры, композиторы и исполнители.

Полный список номинантов выглядит так:

Певица года:

  • Лолита, «Ешь, люби и молись»
  • Mona, «Иордан»
  • Мари Краймбрери, «Сегодня мой лучший день»
  • Ани Лорак, «Мужчина мой»
  • Ирина Аллегрова, «У окна»
  • Zivert, «Эгоистка»

Певец года:

  • Леонид Агутин, «Душа»
  • Дима Билан, «Горький дождь»
  • Ваня Дмитриенко, «Шёлк»
  • Сергей Лазарев, «Если бы я мог»
  • Владимир Пресняков, «Только ты никогда»

Поп-группа года:

  • Ay Yola, «Homay»
  • «Руки вверх», «Студент 2024»
  • «А-Студио», «Она не виновата»
  • V-Teens, «Мы боимся любить»
  • «Моя Мишель», «Город ангелов»

Лучшая рок-группа, рок-исполнитель:

  • «Секрет», «Это Питер, детка!»
  • «ДДТ», «Прощался»
  • «Бонд с кнопкой», «Кухни»
  • «Три дня дождя», «Nonstop Obsession»
  • Диана Арбенина, «Обстоятельства»
  • Женя Трофимов, «Комната культуры», «История плавит лёд»

Поэт года:

  • Илья Золотухин, «Кухни»
  • Иван Дмитриенко, «Шёлк»
  • Максим Фадеев, «Прямо по сердцу»
  • Леонид Агутин, «Душа»
  • Михаил Гуцериев, «Горький дождь»

Хип-хоп-исполнитель года:

  • Егор Крид, Баста, «Завтра»
  • L'one, «Хранители севера»
  • Баста, «Февраль»
  • ST, «Большим»
  • Macan, Баста, «Пусть Бог будет рядом с твоими планами»
  • Егор Крид, «Malo»

Саундтрек года:

  • Дима Билан, Милош Бикович, «Добро пожаловать в рай»
  • Николай Расторгуев, Shaman, Александр Вайнберг, «Минута молчания»
  • Антон Беляев, «Я буду там»
  • Женя Трофимов, Nansi & Sidorov, «Вторая весна»
  • «Три дня дождя», Тося Чайкина, «Земля»

Городской романс года:

  • Татьяна Буланова, «Папа»
  • Михаил Шуфутинский, «Коктебель»
  • Niletto, Александр Розенбаум, «Вальс-бостон»
  • Сергей Трофимов, «Она прикроет мне спину»
  • Григорий Лепс, Лёша Свик, «Дайте надежду»

Танцевальный хит года:

  • Максим Фадеев, Al Hadid, «Иди на мой голос»
  • Nyusha, Chinkong, «Непогода»
  • Сергей Лазарев, «Тут или там»
  • Betsy, Мария Янковская, «Sigma Boy»
  • Леонид Агутин, DJ Dani Woo, «Остров»
  • Джиган, Artik & Asti, Niletto, «Худи»

Музыкальное видео года:

  • Леонид Агутин, Анжелика Варум, «Я не тот, ты не та»
  • Филипп Киркоров, «Чёрная пантера»
  • Ay Yola, «Homay»
  • Zivert, «Эгоистка»
  • Дима Билан, «Горький дождь»

Композитор года:

  • Сергей Ревтов, «Горький дождь»
  • Игорь Крутой, «Дай прикоснуться щекой»
  • Максим Дунаевский, «Непогода»
  • Леонид Агутин, «Душа»
  • Максим Фадеев, «Прямо по сердцу»

Концерт года:

  • Игорь Крутой, «Юбилейный концерт Игоря Крутого»
  • Леонид Агутин, «Концерт Леонида Агутина в Лужниках»
  • Zivert, «Где-то в ретро»
  • Егор Крид, «Егор Крид»
  • «Интервидение»

Песня года:

  • Betsy, Мария Янковская, «Sigma Boy»
  • «Бонд с кнопкой», «Кухни»
  • Дима Билан, «Горький дождь»
  • Ваня Дмитриенко, «Шёлк»
  • Ay Yola, «Homay»
  • Леонид Агутин, «Душа»
  • Джиган, Artik & Asti, Niletto, «Худи»

