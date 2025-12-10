Агутин, Ay Yola, Дмитриенко, Билан и другие поборются за престижную премию

Агутин, Ay Yola, Дмитриенко, Билан и другие поборются за премию «Виктория»
В Москве объявили финалистов Российской национальной премии «Виктория». Всего были представлено 13 номинаций, в том числе «Певица года», «Певец года» и «Песня года», «Лучший хип-хоп-исполнитель года», «Композитор года» и «Поэт года». Награды в категориях «Лучшая группа» будут разделены по жанрам: поп- и рок-коллективы отметят по отдельности.
Наибольшее число номинаций получил Леонид Агутин, указанный в семи категориях. Группы Ay Yola и «Бонд с кнопкой», а также молодые певицы Betsy и Мария Янковская были номинированы впервые.
Окончательный список победителей огласят 14 марта на церемонии вручения, которая пройдёт на «Live Арене» в Москве. Выбор будет сделан после закрытого голосования, участие в котором примут известные музыканты, менеджеры, композиторы и исполнители.
Полный список номинантов выглядит так:
Певица года:
- Лолита, «Ешь, люби и молись»
- Mona, «Иордан»
- Мари Краймбрери, «Сегодня мой лучший день»
- Ани Лорак, «Мужчина мой»
- Ирина Аллегрова, «У окна»
- Zivert, «Эгоистка»
Певец года:
- Леонид Агутин, «Душа»
- Дима Билан, «Горький дождь»
- Ваня Дмитриенко, «Шёлк»
- Сергей Лазарев, «Если бы я мог»
- Владимир Пресняков, «Только ты никогда»
Поп-группа года:
- Ay Yola, «Homay»
- «Руки вверх», «Студент 2024»
- «А-Студио», «Она не виновата»
- V-Teens, «Мы боимся любить»
- «Моя Мишель», «Город ангелов»
Лучшая рок-группа, рок-исполнитель:
- «Секрет», «Это Питер, детка!»
- «ДДТ», «Прощался»
- «Бонд с кнопкой», «Кухни»
- «Три дня дождя», «Nonstop Obsession»
- Диана Арбенина, «Обстоятельства»
- Женя Трофимов, «Комната культуры», «История плавит лёд»
Поэт года:
- Илья Золотухин, «Кухни»
- Иван Дмитриенко, «Шёлк»
- Максим Фадеев, «Прямо по сердцу»
- Леонид Агутин, «Душа»
- Михаил Гуцериев, «Горький дождь»
Хип-хоп-исполнитель года:
- Егор Крид, Баста, «Завтра»
- L'one, «Хранители севера»
- Баста, «Февраль»
- ST, «Большим»
- Macan, Баста, «Пусть Бог будет рядом с твоими планами»
- Егор Крид, «Malo»
Саундтрек года:
- Дима Билан, Милош Бикович, «Добро пожаловать в рай»
- Николай Расторгуев, Shaman, Александр Вайнберг, «Минута молчания»
- Антон Беляев, «Я буду там»
- Женя Трофимов, Nansi & Sidorov, «Вторая весна»
- «Три дня дождя», Тося Чайкина, «Земля»
Городской романс года:
- Татьяна Буланова, «Папа»
- Михаил Шуфутинский, «Коктебель»
- Niletto, Александр Розенбаум, «Вальс-бостон»
- Сергей Трофимов, «Она прикроет мне спину»
- Григорий Лепс, Лёша Свик, «Дайте надежду»
Танцевальный хит года:
- Максим Фадеев, Al Hadid, «Иди на мой голос»
- Nyusha, Chinkong, «Непогода»
- Сергей Лазарев, «Тут или там»
- Betsy, Мария Янковская, «Sigma Boy»
- Леонид Агутин, DJ Dani Woo, «Остров»
- Джиган, Artik & Asti, Niletto, «Худи»
Музыкальное видео года:
- Леонид Агутин, Анжелика Варум, «Я не тот, ты не та»
- Филипп Киркоров, «Чёрная пантера»
- Ay Yola, «Homay»
- Zivert, «Эгоистка»
- Дима Билан, «Горький дождь»
Композитор года:
- Сергей Ревтов, «Горький дождь»
- Игорь Крутой, «Дай прикоснуться щекой»
- Максим Дунаевский, «Непогода»
- Леонид Агутин, «Душа»
- Максим Фадеев, «Прямо по сердцу»
Концерт года:
- Игорь Крутой, «Юбилейный концерт Игоря Крутого»
- Леонид Агутин, «Концерт Леонида Агутина в Лужниках»
- Zivert, «Где-то в ретро»
- Егор Крид, «Егор Крид»
- «Интервидение»
Песня года:
- Betsy, Мария Янковская, «Sigma Boy»
- «Бонд с кнопкой», «Кухни»
- Дима Билан, «Горький дождь»
- Ваня Дмитриенко, «Шёлк»
- Ay Yola, «Homay»
- Леонид Агутин, «Душа»
- Джиган, Artik & Asti, Niletto, «Худи»
