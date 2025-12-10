Агутин, Ay Yola, Дмитриенко, Билан и другие поборются за престижную премию

В Москве объявили финалистов Российской национальной премии «Виктория». Всего были представлено 13 номинаций, в том числе «Певица года», «Певец года» и «Песня года», «Лучший хип-хоп-исполнитель года», «Композитор года» и «Поэт года». Награды в категориях «Лучшая группа» будут разделены по жанрам: поп- и рок-коллективы отметят по отдельности.

Наибольшее число номинаций получил Леонид Агутин, указанный в семи категориях. Группы Ay Yola и «Бонд с кнопкой», а также молодые певицы Betsy и Мария Янковская были номинированы впервые.

Окончательный список победителей огласят 14 марта на церемонии вручения, которая пройдёт на «Live Арене» в Москве. Выбор будет сделан после закрытого голосования, участие в котором примут известные музыканты, менеджеры, композиторы и исполнители.

Полный список номинантов выглядит так:

Певица года:

Лолита, «Ешь, люби и молись»

Mona, «Иордан»

Мари Краймбрери, «Сегодня мой лучший день»

Ани Лорак, «Мужчина мой»

Ирина Аллегрова, «У окна»

Zivert, «Эгоистка»

Певец года:

Леонид Агутин, «Душа»

Дима Билан, «Горький дождь»

Ваня Дмитриенко, «Шёлк»

Сергей Лазарев, «Если бы я мог»

Владимир Пресняков, «Только ты никогда»

Поп-группа года:

Ay Yola, «Homay»

«Руки вверх», «Студент 2024»

«А-Студио», «Она не виновата»

V-Teens, «Мы боимся любить»

«Моя Мишель», «Город ангелов»

Лучшая рок-группа, рок-исполнитель:

«Секрет», «Это Питер, детка!»

«ДДТ», «Прощался»

«Бонд с кнопкой», «Кухни»

«Три дня дождя», «Nonstop Obsession»

Диана Арбенина, «Обстоятельства»

Женя Трофимов, «Комната культуры», «История плавит лёд»

Поэт года:

Илья Золотухин, «Кухни»

Иван Дмитриенко, «Шёлк»

Максим Фадеев, «Прямо по сердцу»

Леонид Агутин, «Душа»

Михаил Гуцериев, «Горький дождь»

Хип-хоп-исполнитель года:

Егор Крид, Баста, «Завтра»

L'one, «Хранители севера»

Баста, «Февраль»

ST, «Большим»

Macan, Баста, «Пусть Бог будет рядом с твоими планами»

Егор Крид, «Malo»

Саундтрек года:

Дима Билан, Милош Бикович, «Добро пожаловать в рай»

Николай Расторгуев, Shaman, Александр Вайнберг, «Минута молчания»

Антон Беляев, «Я буду там»

Женя Трофимов, Nansi & Sidorov, «Вторая весна»

«Три дня дождя», Тося Чайкина, «Земля»

Городской романс года:

Татьяна Буланова, «Папа»

Михаил Шуфутинский, «Коктебель»

Niletto, Александр Розенбаум, «Вальс-бостон»

Сергей Трофимов, «Она прикроет мне спину»

Григорий Лепс, Лёша Свик, «Дайте надежду»

Танцевальный хит года:

Максим Фадеев, Al Hadid, «Иди на мой голос»

Nyusha, Chinkong, «Непогода»

Сергей Лазарев, «Тут или там»

Betsy, Мария Янковская, «Sigma Boy»

Леонид Агутин, DJ Dani Woo, «Остров»

Джиган, Artik & Asti, Niletto, «Худи»

Музыкальное видео года:

Леонид Агутин, Анжелика Варум, «Я не тот, ты не та»

Филипп Киркоров, «Чёрная пантера»

Ay Yola, «Homay»

Zivert, «Эгоистка»

Дима Билан, «Горький дождь»

Композитор года:

Сергей Ревтов, «Горький дождь»

Игорь Крутой, «Дай прикоснуться щекой»

Максим Дунаевский, «Непогода»

Леонид Агутин, «Душа»

Максим Фадеев, «Прямо по сердцу»

Концерт года:

Игорь Крутой, «Юбилейный концерт Игоря Крутого»

Леонид Агутин, «Концерт Леонида Агутина в Лужниках»

Zivert, «Где-то в ретро»

Егор Крид, «Егор Крид»

«Интервидение»

Песня года:

Betsy, Мария Янковская, «Sigma Boy»

«Бонд с кнопкой», «Кухни»

Дима Билан, «Горький дождь»

Ваня Дмитриенко, «Шёлк»

Ay Yola, «Homay»

Леонид Агутин, «Душа»

Джиган, Artik & Asti, Niletto, «Худи»

