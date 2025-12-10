Вышел трейлер киноконцерта Элвиса с кадрами, которые считались утерянными

В Cети появился дебютный трейлер документального киноконцерта EPiC: Elvis Presley in Concert. Его режиссёром выступил Баз Лурман, снявший «Мулен Руж» (2001), «Великого Гэтсби» (2013) и ряд других картин.

© HA, via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

В основу нового фильма легли кадры с выступлений Элвиса в Лас-Вегасе. Они были сняты в 1969-м, когда музыкант вернулся с творческого перерыва и начал серию концертов в «Международном отеле», продлившуюся около семи лет.

Больше 40 лет кадры этих шоу считались утерянными. Лурман наткнулся на них во время поиска материалов для биографического фильма «Элвис», вышедшего в 2022-м. Режиссёр нашёл в архивах Warner Bros. 68 коробок с разными кадрами. Например, на них можно увидеть Пресли, танцующего на Гавайях в золотом пиджаке, неопубликованные интервью и вырезанные сцены из уже вышедших концертных фильмов.

В кадрах отсутствовал звук, так что съёмочная группа решила восстановить его из уже известных источников. В процессе они также наткнулись на запись 45-минутного монолога, в котором Пресли рассказывал о своей жизни.

По мнению Лурмана, новый проект не стоит рассматривать как исключительно документальный или концертный фильм. Режиссёр признался, что хотел бы добавить «нечто новое» к существующему багажу знаний о Пресли. Его слова приводит NME.

Премьера картины запланирована на 27 февраля.

