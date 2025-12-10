Майли Сайрус выпустила клип с новыми кадрами из «Аватара»

Поп-артистка Майли Сайрус представила клип на песню Dream As One, ставшую саундтреком к фильму «Аватар: Пламя и пепел».

© Канал Miley Cyrus на Youtube

Чёткого сюжета клип не имеет. Артистка поёт в двух разных локациях: сначала на фоне тумана, затем — перед большим кострищем. Сайрус одета в блестящее платье с открытыми плечами, а её пепельно-серый макияж отсылает к названию фильма «Аватар: Пламя и пепел». В клипе также показаны некоторые сцены из картины, но детали сюжета не раскрываются.

Премьера картины запланирована на 25 декабря 2025 года. Третья часть одной из самых кассовых франшиз в истории Голливуда расскажет новую главу об отношениях Джейка Салли и Нейтири, которые вновь сталкиваются с корпорацией RDA. В этот раз им также предстоит найти общий язык с враждебным племенем На'ви и его предводительницей Варанг.

