Копия Cardi B против оригинала: правда ли Инстасамка ворует треки

Российская рэп-дива Инстасамка никогда не отличалась примерным нравом. Окружённая скандалами и противоречиями артистка не раз слышала обвинения в заимствовании музыки у других артистов, но никогда этого не подтверждала. «Рамблер» рассказывает о самых заметных сходствах музыки Инстасамки с песнями других исполнителей.

© Соцсети Cardi B; соцсети Инстасамки

Инстасамка и Карди Би: почему артисток сравнивают

Музыкальная карьера Дарьи Еропкиной, также известной как Инстасамка, началась в 2019 году с песней Born To Flex. В те времена артистка называла себя рэп-певицей, не стеснялась нецензурной лексики и провозглашения сомнительных ценностей. Уже тогда Еропкина считала богатство и успех смыслом жизни, а себя называла «королевой рэпа». Пока подписчики из соцсетей хвалили артистку за смелый и честный образ, другие возмущались, и несмолкаемая дискуссия о качестве творчества Инстасамки привлекала к ней ещё больше внимания.

Один из главных аргументов противников Инстасамки — это её попытки подражать американской рэперше Cardi B. За несколько лет с начала музыкальной карьеры Еропкиной поклонники несколько раз уличали её песни в сходстве с американской коллегой. Например, меломаны сравнивали треки I Like It и «Я люблю», совпадающие не только музыкально, но и текстом. Также слушатели проводили параллели между песнями «Факт» и WAP, а также треком Cardi B «Up» и Money Day Инстасамки. Когда подписчики Еропкиной напрямую спрашивали, почему она просто переводит песни зарубежной рэперши на русский, та шутливо отвечала, что «никогда не видела оригинальный текст».

Сходства двух артисток не ограничиваются исключительно музыкальным материалом и касаются даже имиджа. Например, ни Cardi B, ни Инстасамка не отрицали, что прошли через пластические операции на груди и ягодицах. Сейчас Еропкина удалила импланты и выступает за естественность во внешнем виде, но так было не всегда.

Сходство артисток даже послужило вдохновением для едкой строчки Мэйби Бэйби в песне «Кардиограмма», написанной против Инстасамки. Пытаясь уколоть соперницу, рэперша заявила, что она «всё у Карди украла», хотя в ней «Карди ни грамма».

© Страница Мэйби Бэйби в VK

Мэйби Бэйби

С кем ещё сравнивали Инстасамку

Cardi B — не единственная, с кем меломаны сравнивают Инстасамку. Не меньше дискуссий вызвали сходства её трека «Казантип» с хитом Ники Минаж Boss Ass B*tch. Песню «Грязный клуб» сравнивали с композицией Scream & Shout, записанной рэпером will.i.am и Бритни Спирс.

© Photo Image Press/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Ники Минаж

Подозрения ненавистников основываются не только на собственной интуиции, но и на заявлениях людей, работавших с Инстасамкой. В 2021 году автор песен Лариса Анникова, приглашённая к записи альбома Mamacita (2020), призналась, что команда певицы сама прислала ей список треков, которые нужно переиначить. Среди них оказались не только хиты зарубежных исполнителей, но и песни отечественных рэперов Big Baby Tape, Скриптонита, Pharaoh и других. Еропкина никак не комментировала эти заявления.

Зачем Инстасамка копирует чужие треки

Хотя сама артистка никогда открыто не признавала, что занимается плагиатом, на это указывает множество признаков. Желание Инстасамки выстраивать музыкальную карьеру именно так объясняется не отсутствием собственных идей, а целью постоянно становиться поводом для обсуждений. Её медийный образ строится не на том, чтобы найти новое звучание или представить свежий взгляд на какой-либо жанр, а на попытках возмутить общественность. Раз за разом ей это удаётся.

Тайна «Психушки»: могла ли Валя Карнавал своровать свой первый большой хит