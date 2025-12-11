Стало известно, как ТНТ поступил с Долиной после скандала с квартирой

Стало известно, как телеканал ТНТ поступил со сценой с участием Ларисы Долиной из фильма «Новогодние приключения Шурика». Несмотря на негативный ажиотаж вокруг певицы, сцену решили не удалять и даже добавили комментарий, что «клип был снят под воздействием мошенников».

© ТНТ

На премьерном показе сразу после появления Долиной на экране в зал полетел фонтан из фальшивых купюр. Об этом сообщил Telegram-канал «Только никому».

В новом фильме Долина исполняет эпизодическую роль бухгалтера, способного фривольно распоряжаться своими деньгами. В своей сцене артистка появляется в костюме с узором из долларовых купюр, а также исполняет песню Инстасамки «За деньги — да». Телепремьера картины состоится на ТНТ 31 декабря.

Слухи о том, что Долина может лишиться роли в кино, пошли в конце ноября. Незадолго до этого Кассационный суд в Москве отказал в апелляции Полине Лурье, подавшей иск против певицы. Камнем преткновения послужила квартира в Хамовниках, которую Долина «продала под воздействием мошенников». Лурье, выступавшая покупательницей, лишилась и жилья, и денег.

Несправедливость этого решения вызвала в Сети шквал критики и ненависти в адрес Ларисы Долиной. 5 декабря артистка в эфире Первого канала пообещала, что вернёт Лурье всю сумму, но ни истицу, ни интернет-критиков это не устроило.

«Изнасилуй»: строчка из песни Долиной шокировала слушателей