Шаляпин наотрез отказался мириться с Киркоровым

Музыкант и шоумен Прохор Шаляпин объяснил, почему он не хочет мириться с Филиппом Киркоровым. Артисты враждуют больше 20 лет после того, как Шаляпин случайно поссорил исполнителя хита «Атлантида» с продюсером Яной Рудковской.

© Соцсети Прохора Шаляпина, соцсети Филиппа Киркорова

Примирение могло состояться в шоу «Алёна, Блин! Посидим», гостем которого стал Шаляпин. Артист получил задание записать Киркорову голосовое сообщение после того, как не смог верно назвать автора цитаты. Но певец наотрез отказался, заявив, что он не хочет «никогда в жизни общаться с Киркоровым».

По словам Шаляпина, дело не в гордости, а в том, что он хочет «обойтись без таких людей» в своей жизни. Тогда журналистка Алёна Жигалова напомнила певцу о VK Fest, на котором Шаляпин встретил Киркорова и общался с ним весьма дружелюбно. Шоумен объяснил своё поведение тем, что исполнял обязанности «мирного ведущего».

Я был заложником этой ситуации. Я — профессионал своего дела, если мне дают что-то вести. Если мне говорят объявлять участников этого междусобойчика, я вынужден, стиснув зубы, с улыбкой на лице, сказать: «Дорогие, встречайте: всенародно любимые — пусть и надоевшие всем, но любимые — артисты».

Шаляпин подчеркнул, что ему удалось добиться успеха без поддержки старожилов шоу-бизнеса, поэтому сегодня он отказывается «идти на попятную». Шаляпин напомнил, что время каждого ограничено, и предположил, что время старших артистов уже уходит.

Об интриге, стоившей ему карьеры, Шаляпин рассказал ранее в этом году в интервью Ксении Собчак. Певец раскрыл, что в 2006-м случайно подслушал, как Киркоров подначивает продюсеров Первого канала потребовать процент с гонораров Димы Билана. Затем Киркоров позвонил продюсеру артиста Рудковской и заявил, что он против такого разделения доходов. Шаляпин решил вмешаться и сообщил Рудковской об увиденном. Поначалу та и Киркоров поссорились, но вскоре помирились. Шаляпин же, по собственной оценке, «стал их врагом».

С тех пор участник «Фабрики звёзд» испытывал трудности с тем, чтобы пробиться в эфир и заявить о себе как следует. Сегодня он винит в этом Киркорова и подчёркивает, что не может относиться к такому человеку как к авторитету.

