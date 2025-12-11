«Из могилы петь будут»: Шаляпин катком прошёлся по старожилам шоу-бизнеса

Шоумен и певец Прохор Шаляпин выступил с критикой возрастных артистов российской эстрады. Музыкант в очередной раз призвал старших коллег «прийти к Богу и поделиться деньгами», а также напомнил, что «кому-то из них осталось жить не так долго».

Со старым шоу-бизнесом, который 30 лет в «Голубых огоньках» сидит, я не очень дружу. Им я всё время намекаю, что пора бы уже подвинуться. Им это не нравится, потому что всем хочется [и дальше выступать]. Мне кажется, они и из могилы будут в этих «Огоньках» выступать всё равно.

Артист объяснил, что его обида связана с тем, что старшие представители шоу-бизнеса препятствовали его восхождению на сцену. В интервью журналистке Алёне Жигаловой Шаляпин подчеркнул, что его молодость уже ушла, а успеха в музыке он так и не добился из-за препятствий, учинённых старшими коллегами.

При этом Шаляпин отметил, что поддерживает хорошие отношения с «молодыми и перспективными артистами» — к их числу он отнёс поп-певиц Клаву Коку и Мари Краймбрери, а также рэпера Егора Крида.

Артист подчеркнул, что сам не намерен оставаться на сцене после достижения определённого возраста. Шаляпин заявил, что не хочет быть «как некоторые коллеги», которых «выкатывают на сцену под капельницей». Конкретных имён певец предпочёл не называть, но подчеркнул, что обращается в основном к музыкантам в возрасте от 60 до 80 лет. По словам Шаляпина, это «одни и те же пять человек — самые талантливые». Музыкант отметил, что они ему «уже надоели», и предположил, что зрителям тоже хочется видеть «кого-то помоложе».

