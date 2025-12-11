Группа «Моя Мишель» первой в России побила важный музыкальный рекорд

Российская поп-группа «Моя Мишель» объявила, что их песня «Зима в сердце» первой в России достигла отметки в 30 миллионов прослушиваний. Это позволило композиции получить тройную «бриллиантовую» сертификацию.

Подсчёты велись в соответствии с международными стандартами. Учитывались не только российские, но и зарубежные стриминговые площадки.

Песня «Зима в сердце» вышла летом 2021 года. Это — кавер на композицию группы «Гости из будущего», представленную ещё в середине нулевых. В 2022-м версия коллектива «Моя Мишель» завирусилась в соцсетях и принесла инди-группе большую всероссийскую популярность.

© Соцсети группы «Моя Мишель»

Ранее песня «Худи» от Niletto, Artik & Asti и Джигана получила «Бриллиантовый диск» в начале декабря за один миллион продаж с учётом прослушиваний на стримингах.

