В России возобновили выпуск противоалкогольных виниловых пластинок

Российская фирма звукозаписи «Мелодия», объявившая 8 декабря о перезапуске производства, представила одну из своих первых виниловых пластинок. Ею стала запись «Аутогенная тренировка для лиц, злоупотребляющих алкоголем». Она длится чуть больше 20 минут и состоит из голоса диктора и перебивок с классической музыкой.

© melody.su

Первые версии таких пластинок появились в конце 80-х. Участие в их разработке приняли кандидаты медицинских наук Иван Андреевич Кулаков и В. Я. Ткаченко. Запись велась в ялтинском санатории «Энергетик» и транслировалась пациентам, желавшим побороть алкогольную и прочие зависимости. Курс лечения длился на протяжении 15–20 недель. По замыслу врачей это позволяло пациентам «добровольно включиться в процесс избавления» от вредных привычек.

По словам первого заместителя генерального директора «Мелодии» Карины Абрамян, такие пластинки пользовались популярностью в СССР и часто рассматривались как «инструмент альтернативной медицины». Её слова цитирует Российская газета.

Аутогенные тренировки — это психологическая методика, нацеленная на выравнивание ментального равновесия. Она основана на расслаблении мышц, самовнушении и активном участии пациента в собственном воспитании.

