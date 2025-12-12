В Чехове пройдёт новый фестиваль от организаторов Signal

Организаторы ежегодного фестиваля Signal анонсировали проведение нового мероприятия на новой площадке. Signal Factory состоится с 22 по 24 мая, а его местом проведения станет территория промышленного массива «Энергомаш» в городе Чехове.

© Соцсети Signal

Всего планируется шесть сцен, на которых выступит больше 70 артистов. Помимо концертов, в программу Signal Factory войдут медиаинсталляции, театрально-поэтические выступления, образовательные лекции и даже мероприятия для детей.

Отвечая на вопросы в социальных сетях, организаторы подчеркнули, что Signal Factory — это отдельный проект, приуроченный к юбилейному сезону фестиваля. Его проведение не отразится на основном мероприятии, ежегодно проходящем в августе.

Организаторы также сообщили, что неиспользованные билеты на фестиваль в 2025-м можно обменять на билет на любое из грядущих мероприятий.

Signal — это ежегодный фестиваль электронной музыки, проходящий с 2017 года. Длительное время его площадкой был арт-парк «Никола-Ленивец», но в 2025-м администрация Калужской области не разрешила проводить мероприятие на его территории. Signal прошёл в нескольких московских клубах с 15 по 17 августа. По словам организаторов, в 2026-м они планируют вернуться на территорию арт-парка «Никола-Ленивец».

Пикник Афиши объявил даты фестиваля в 2026 году