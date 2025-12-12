Снял Трампа, пел с Магомаевым: тайный путь Эмина Агаларова

Бизнес-магнат, ресторатор, боксёр, многодетный отец, наследник бизнес-империи, творческий наследник Муслима Магомаева — это не список возможных результатов карьерного теста, а реальное резюме Эмина Агаларова. 12 декабря ему исполнилось 46 лет. В честь этого «Рамблер» вспоминает самые интересные факты его биографии и рассказывает, как Агаларов оказался в доме Муслима Магомаева, почему продавал американцам товары из России и из-за чего дважды женился на Алёне Гавриловой.

© Соцсети Эмина Агаларова

Певческому искусству Emin научился у известного советского певца

В отличие от многих чартовых артистов, Агаларов ориентируется не только на современников, но и на исполнителей из советских лет. К примеру, певец нередко рассказывал, как на него повлиял покойный Муслим Магомаев. С ним Агаларов даже был знаком лично, так как его отец Араз Агаларов дружил с известным советским певцом. Как музыкант рассказал в интервью каналу «Москва24» в декабре 2024 года, близкое общение с Магомаевым вдохновило его на творческую карьеру.

Так случилось, что в последние годы его жизни мы сблизились ещё больше. Каждая посиделка в гостях или на даче у Муслима Магометовича с Тамарой Ильиничной Синявской заканчивалась каким-то музыкальным произведением. Он классно владел роялем и всегда заставлял меня петь. Мне даже говорить при Магомаеве было трудно, а петь — тем более! Мне это очень тяжело давалось.

Несмотря на первичное волнение, Агаларов всё же вдохновился этими моментами и поверил, что сможет стать большим артистом. А в декабре 2024-го певец представил свой сборник с интерпретациями песен Магомаева «Верни мне музыку».

22 года Emin работал в подчинении у отца

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В возрасте 21 года Агаларов-младший вернулся в Россию и, по приглашению отца, стал директором одного из направлений холдинга «Крокус Групп», принадлежащего Агаларовым. Молодой предприниматель должен был привести в порядок убыточное направление по продаже одежды.

За 22 года в бизнесе Агаларов-младший сумел подняться до должности вице-президента, но в 2023-м объявил, что покидает эту должность. Как он объяснил в интервью каналу «Света вокруг Света» летом того же года, ему хотелось стать самостоятельным и пройти «сепарацию». Сегодня Агаларов сосредоточен на своих бизнес-проектах.

Невозможно стать кем-то большим, если ты у кого-то в подчинении. А я 22 года у отца в подчинении. Я не могу всю жизнь быть подчинённым. Я человек, который хочет тоже чем-то руководить, что-то делать самостоятельно.

Первым «делом» Агаларова стал магазинчик русских товаров

Отучившись четыре года в колледже, молодой Агаларов начал искать способы зарабатывать. Сначала закупил в Шереметьево десять пар часов за сто долларов, потом перепродал их за триста. Площадкой продаж стал eBay — американский сайт для публикации объявлений, аналогичный российскому «Авито», но с возможностью проводить аукционы среди пользователей. Агаларов продолжил развивать это направление и вскоре вышел на оборот в 30–40 тысяч долларов в месяц. Об этом артист рассказал в интервью «Афише Город» в апреле 2013 года.

Следующим шагом для Агаларова стала аренда небольшого помещения на Манхэттене. Здесь он продавал обувь. Параллельно 18-летний бизнесмен развивал онлайн-торговлю, продавая антикварные советские часы и фотоаппараты.

Emin стал первым азербайджанцем, появившимся на американском телевидении

© Соцсети Эмина Агаларова

Дебютный альбом Агаларова Still вышел в 2006 году. Хоть права на лонгплей и принадлежат лейблу «Союз», все песни в нём были записаны на английском. На протяжении ещё шести альбомов Агаларов пел исключительно на нём. Всё изменилось благодаря Григорию Лепсу, который надоумил молодого коллегу перейти на русский. Его первый полноформатник на русском вышел в 2013-м на лейбле Atlantic Russia. Сегодня Агаларов исполняет песни и записывает новые на обоих языках.

Артист также популярен за рубежом: например, весной 2017-го он выступил в шести городах США. Турне организовал телеканал PBS после того, как американская публика с энтузиазмом отреагировала на эфир с концертом Агаларова на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Беседуя с изданием Hello! в том же году, артист сравнил авторитет телеканала с Первым в России.

У них есть практика показывать концерты зарубежных исполнителей, записанные в особенных местах. Это делается, чтобы открывать новые имена для американской аудитории. В своё время так в США стал известен Андреа Бочелли. Мне предложили записать концерт на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, а для большего рейтинга пригласили Дэвида Фостера. Благодаря его участию репертуару из классических англоязычных эстрадных песен и тому, что концерт проходил в историческом месте, рейтинги ока­зались очень высокими. Канал остался доволен и помог в организации турне.

Агаларов удивился такому успеху, а также отметил, что стал первым русскоязычным артистом азербайджанского происхождения, попавшим на эфир PBS.

Emin попросил Трампа «уволить его»

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Среди иных внезапных имён в списке контактов Агаларова — президент США Дональд Трамп. С ним музыкант познакомился задолго до того, как миллиардер захотел управлять страной: их встреча состоялась в 2013 году. Конкурс «мисс Вселенная», которым владеет Трамп, проходил в России — и как раз в «Крокус Сити Холле», принадлежавшем Агаларовым. Как музыкант рассказал в интервью Hello! в 2017-м, он решил просто «воспользоваться случаем».

Я подумал, что глупо иметь под боком легендарного человека, 90 самых красивых девушек и не снять клип. Я предложил мистеру Трампу эту идею, и единственное, что он сказал: «Сколько это займет времени?» Я ответил, что не больше 15 минут, и мы ударили по рукам. Съёмку назначили на 8 утра. Мы с актёрами к тому времени уже отрепетировали сцену. Трамп пришёл, спросил: «Что я должен делать?» — «Всё просто, господин Трамп, вы должны меня уволить». Он сказал: «Окей. Это я умею». Сел за стол — и уволил меня с одного дубля.

Впоследствии Агаларов не раз отмечал, что сумел многому научиться у Трампа — к примеру, его целеустремлённости и умению продать любой товар. По словам артиста, они даже планировали построить в Москве «Башню Трампа», но проект так и не был реализован.

Emin превратил криминальный посёлок в огромный курорт

Одним из самых больших бизнес-проектов Агаларова стал Sea Breeze Resort — курортный и жилой комплекс, расположенный на побережье Каспийского моря. Его строительство началось в 2006 году на месте посёлка Нардаран, прежде бывшего браконьерским поселением. Как Агаларов рассказал в интервью журналу OK! в феврале 2025 года, в его детстве здесь незаконно добывали осетровую икру, а также предъявляли к жителям суровые требования.

У нас была дача в советское время, и мы не могли в шортах выйти за забор. Детям это ещё прощалось, взрослым категорически нельзя. Женщины должны были покрытыми купаться в море. Земля в Нардаране всегда была дешёвой, потому что местное население очень властное: чужих не пускали, а если ты приобрёл дом, то могли сказать, чтобы выселялся отсюда, угрожали поджогами. Там должны были жить только свои.

Сегодня Sea Breeze Resort — это 500 гектаров, на территории которых расположены множество отелей, концертный зал, больше 50 ресторанов, открытые бассейны и другие объекты для комфортной жизни и отдыха. Агаларов продолжает заниматься проектом и планирует создать здесь насыпной остров в форме полумесяца.

Emin дважды женился на одной женщине

© Соцсети Эмина Агаларова

С 2024 года музыкант состоит в браке с моделью Алёной Гавриловой. С ней Агаларов познакомился ещё в 2016 году, а в 2018-м впервые предложил ей вступить в брак. Спустя два года у них родилась дочь Афина. В 2020 году супруги развелись, сохранив дружеские отношения. В 2021-м они тайно воссоединились, а в 2024-м тайно сыграли свадьбу. Причём, как Агаларов отметил в беседе с каналом «Москва24», оба торжества спланировал один и тот же человек. Планировщик признался, что за всю его карьеру это первая такая ситуация.

У нас с Алёной были разные периоды — очень счастливые и очень непростые. В какой-то момент что-то посыпалось — больше по моей вине. Спустя год жизни по раздельности я подумал, что это было ошибкой и стоит попробовать что-то решить и разрулить. Я начал пробовать, и всё снова получилось. Я опять сделал ей предложение, и мы снова счастливая пара.

