Чуть не погиб в детстве, спасал жизни людей: о чём молчит рэпер Miyagi

13 декабря владикавказскому рэперу Азамату Кудзаеву, известному под псевдонимом Miyagi, исполняется 35 лет. В середине 2010-х в составе дуэта с Эндшпилем он стал одним из самых популярных представителей российской хип-хоп-сцены. «Рамблер» вспоминает самые важные факты из биографии артиста и рассказывает, как Miyagi оказался на волосок от смерти, чем ему пригодилось медицинское образование и какой случай разделил его жизнь на до и после.

Miyagi чуть не погиб, когда ему было семь лет

В интервью изданию «Афиша Daily» в 2017 году Miyagi признался, что однажды был на волоске от смерти. По его словам, он в семь лет по собственной глупости попал под трамвай. Не раскрывая подробностей, артист сразу же добавил, что не хочет вспоминать этот случай.

Miyagi мог стать пластическим хирургом

Miyagi родился во Владикавказе в семье медиков. Его отец Казбек Кудзаев — известный хирург, руководитель Центра ортопедии и эстетической хирургии Северной Осетии.

Старший Кудзаев хотел, чтобы сын пошёл по его стопам и тоже стал врачом. Азамат не решился противиться ему и сразу же после школы поступил в медицинскую академию, которую успешно окончил. После он отправился в Санкт-Петербург, чтобы продолжить обучение в ординатуре, но вскоре понял, что хочет заниматься другим — рэпом.

Казбек Кудзаев в интервью для издания Sputnik в 2016-м вспомнил, что однажды Азамат позвонил ему и объявил: «Папа, я семь лет готовился к этому разговору, я не могу быть врачом, я вижу себя только в музыке». Восторга у родителя это заявление не вызвало, но и препятствовать начинающему артисту хирург не стал.

«На его такое чистосердечное признание я сказал, что он должен быть лучшим там, куда идёт», — поделился Казбек Кудзаев. Сын же ему пообещал, что докажет это делом через год, и не соврал. Уже в 2016 году дуэт Miyagi & Эндшпиль собирал полные залы.

Сам же Miyagi в беседе с «Афишей Daily» заявил, что без желания и рвения в медицине делать нечего. По мнению Азамата, он мог бы «сделать себе имя», если бы пошёл в травматологию или пластическую хирургию, но он этого не хотел. При этом он считает, что образование ему всё же пригодилось.

Были ситуации, когда я своевременно приходил на помощь. Если бы меня рядом не оказалось — человек бы умер. Я этим не кичусь, просто хочу сказать, что моя учёба была не напрасной.

Miyagi назвал себя в честь мастера боевых искусств

Первый псевдоним Азамата Кудзаева появился ещё в школьные годы. Ровесники называли его «сау», что в переводе с осетинского означает «чёрный». Рэперскую карьеру Азамат решил начать под именем Shau.

Примерно с 2013 года хип-хопер стал называть себя Miyagi. Этот псевдоним начинающий артист взял в честь мастера боевых искусств Мияги из фильма «Парень-каратист» (1984).

Miyagi & Эндшпиль выпустили самый просматриваемый российский клип

Дуэт Miyagi & Эндшпиль и хип-хоп-артист Рем Дигга выпустили свой хит I Got Love в сентябре 2016-го. Они даже не планировали снимать на него музыкальное видео, пока не познакомились с казахстанским режиссёром Айсултаном Сеитовым. Тот заверил, что рэперам срочно нужно сделать ролик на эту песню, чтобы она получила вторую волну популярности. Музыканты поверили начинающему клипмейкеру на слово и согласились взяться за это дело. В итоге видео вышло спустя почти девять месяцев после релиза трека.

Клип был выполнен в традициях жанра, который чуть позже в народе стали называть «кальян-рэпом». В нём можно увидеть самих артистов, блистающих на фоне гирлянд, и кучу танцующих девушек. Действие происходит в переполненном клубе, где рэперы — главные звёзды.

В конце 2024 года ролик стал первым российским музыкальным видео, набравшим миллиард просмотров на YouTube.

Ходили слухи, что Miyagi выстрелил себе в голову, играя в русскую рулетку

Когда Miyagi был на пике популярности, про рэпера начали поговаривать, будто он сделал выстрел себе в голову во время игры в русскую рулетку. Опасное развлечение заключается в том, что в револьвер заряжают одну пулю, а затем крутят барабан, чтобы было непонятно, где находится патрон. Далее человек подставляет дуло к своему виску и нажимает на курок, надеясь, что выстрел будет холостым.

Слух про увлечение азартной игрой Miyagi развеял в интервью с «Афишей Daily». Он заявил, что «людям нравится приукрашивать и приделывать ноги той или иной истории». По словам артиста, всё было по-другому и вовсе не с ним, а с его братом.

В голову выстрелил мой брат, ему тогда было 19 лет, и всё произошло по чистой случайности. Он нашёл дома неработающий пистолет. Чинил, паял — и ствол выстрелил. Не знаю, как это произошло. Я никогда не стрелял и не разбираюсь в оружии. Я ненавижу оружие, может быть, случай с братом и вызвал к нему отторжение.

В 2017-м Miyagi & Эндшпиль приостановили деятельность из-за личной трагедии

8 сентября 2017 года группа написала в соцсетях, что берёт паузу на неопределённый период. За день до этого стало известно о трагичной гибели сына Miyagi. Ребёнок, которому на тот момент было полтора года, выпал из окна.

Хотя дуэт отказался от выступлений, их концертный директор Николай Тен продолжал продавать билеты на шоу Miyagi & Эндшпиль. Заработав денег на доверчивых поклонниках, он сбежал.

Затишье Miyagi продлилось несколько месяцев. Постепенно группа вернулась к выпуску музыки. В первом большом интервью после перерыва, которое артисты дали изданию The Flow в июне 2018-го, Азамат Кудзаев признался, что его жизнь резко поменялась, но ему всё равно нужно продолжать работать.

Надо делать, надо работать, потому что можно сойти с ума. Думаю, как только это начнётся, нас хрен остановишь. Движняк будет очень громкий. Но давайте об этом пока не будем.

