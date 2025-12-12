Музыка поколений: НАШЕму Радио исполняется 27 лет

Радиостанция НАШЕ Радио, известный бренд «Мультимедиа Холдинга», 14 декабря отметит 27-й день рождения.

© Пресс-служба «Мультимедиа Холдинга»

В праздничном эфире прозвучат песни и популярные рубрики времени основания радиостанции. Для аудитории этот день станет днём ностальгии и неповторимой атмосферы.

«Спасибо огромное всей нашей команде за качественную работу и вдохновение. И самое главное, спасибо вам, дорогие слушатели, что вы с нами. Мы ценим ваше доверие и обещаем, что впереди нас ждёт много интересных проектов. Этот невероятный заряд энергии от вашей поддержки очень нас вдохновляет, превращая эфир в постоянный творческий обмен», — сказал программный директор НАШЕго Радио Игорь Паньков.

Прошедший год для радиостанции был ознаменован яркими событиями. Под эгидой НАШЕго Радио совместно с «Москино» прошёл мощный фестиваль, который на два дня стал главной площадкой для отдыха москвичей и гостей города «НАШИ В ГОРОДЕ». НАШЕ запускало многочисленные акции и розыгрыши среди слушателей, одним из самых запоминающихся стал челлендж на внешнем медиафасаде Останкинской башни. Вместе с космонавтом, Героем России Сергеем Рязанским, покорили Эверест, водрузив на высоте 8848,8 метра флаг радиостанции. Ведущие проводили незабываемые эфиры, гостями которых стали Диана Арбенина, Сергей Мазаев, Найк Борзов, Вадим Самойлов, Вадим Степанцов, Radio Tapok, Юлия Пересильд и MANДРАГОРА, Александр Демидов и многие другие, а популярный хит-парад и премия «Чартова дюжина» традиционно привлекли огромное внимание музыкантов и аудитории. В преддверии Нового года вместе со слушателями сотрудники собирают и отправляют подарки детям из школы-интерната ЛНР.

НАШЕ Радио начало работу 14 декабря 1998 года на частоте 101.7 FM с песни «В наших глазах» группы «Кино», а позже в эфире зазвучали «Алиса», «Гражданская оборона», «Наутилус Помпилиус», Константин Никольский, «Чиж & Co» и многие другие коллективы.

НАШЕ Радио стало мостом, объединяющим поколения, и сообществом единомышленников, в основе которого лежит любовь к качественной музыке. Каждый год здесь открывают новые имена исполнителей, а ежемесячная аудитория составляет около 14 миллионов слушателей более чем в 1600 городах и населённых пунктах России.

Куценко, Пересильд, Горошко: неочевидные актёры с музыкальными карьерами