Чеботина ищет парня помоложе, «Пошлая Молли» вконец опошляется: новые песни

Люся Чеботина больше не испытывает мурашек от мужчин и думает поискать кого-то помоложе, ANNA ASTI пробует себя в техно, а группа «Пошлая Молли» рассказывает о сексуальных фетишах. О самых интересных музыкальных релизах прошедших дней читайте в подборке «Рамблера».

Синглы

ANNA ASTI — «Плачу на техно»

Жанр: поп.

Поп-дива ANNA ASTI решила примкнуть к тусовке электронщиков. Трек «Плачу на техно» изначально выпустила группа «Хлеб» в 2017 году, но большей популярности он достиг, когда в 2020-м его перезаписали Cream Soda. Теперь же своё внимание на хит обратила ANNA ASTI. Исполнительница шлягера «Царица» доказывает, что ей не чуждо слово «рейв». Чтобы чувствовать себя комфортнее в чужеродной обстановке, артистка добавила в песню привычные для себя клубные дип-хаус-биты. В конец ANNA ASTI и вовсе решила вставить мощное многоголосие.

«Пошлая Молли» — «Акне»

Жанр: альтернативный рок.

Группа «Пошлая Молли», возглавляемая Кириллом Бледным, решила оправдать своё название и выпустила песню про секс «Акне». Лирика построена на провокации, фетишизации и чрезмерной телесности. Для достижения пущего эффекта коллектив использует сексуальные образы из хентая, жанра анимации с высоким содержанием эротического контента. Если в 2024 году «Пошлая Молли» погрузила всех в ностальгию по десятым с помощью мини-альбома RATT#WHORE, то в новом релизе группа использует модные трэп-биты. Вероятно, на трансформацию коллектива повлияло недавнее сотрудничество Бледного с рэперами i61 и Славой КПСС.

Юлия Савичева, Ram, Gydra — «Синоним слова боль»

© Соцсети Юлии Савичевой

Жанр: драм-н-бейс.

Бывшая поп-принцесса Юлия Савичева, с недавних пор подавшаяся в тяжёлую музыку, записала трек с рэпером Ram и группой Gydra, работающей в жанре драм-н-бейс. Получилась жёсткая и мрачная композиция о любви, приносящей лишь боль. В песне поп-рок-припевы от Савичевой плавно перетекают в электронное мессиво, к которому затем с чётким речитативом присоединяется Ram. Хотя это кажется чем-то невозможным, учитывая раннюю карьеру Савичевой, в треке певица звучит более чем органично.

Найк Борзов — «Холодно»

Жанр: рок.

Рок-музыкант Найк Борзов представил песню «Холодно», первый трек из будущего альбома. Чтобы сингл соответствовал названию, артист добавил в него отстранённое электронное звучание синтезаторов. Лирический герой композиции жалобно говорит, что он замерзает, и просит девушку прижаться к нему. С большой вероятностью озноб парня — это метафора на одинокую жизнь, в которой «нет тепла и огня». При этом сингл проникнут любовью, которая, по мнению артиста, может отогреть человека-ледышку.

тима ищет свет, Ёлка — «В темноте»

Жанр: поп.

Музыкант тима ищет свет, популярность к которому пришла после завирусившегося трека «волна», неожиданно записал трек с состоявшейся певицей Ёлкой. «В темноте» — это слегка меланхоличная песня, наполненная романтикой и ожиданием чуда. Сквозит в композиции и новогодняя тема, которую поддерживают колокольчики в инструментале. Артисты для трека выбрали минималистичное звучание, не отвлекающее от нежного и успокаивающего вокала.

Люся Чеботина — «По барабану»

© Соцсети Люси Чеботиной

Жанр: поп.

Люся Чеботина продолжает гнуть линию сильной и независимой женщины в новом треке «По барабану». В нём она под бойкие поп-биты заявляет, что ей всё равно, есть ли у неё ухажёр или нет, ведь она в любом случае «продолжает править балом». Попутно артистка размышляет, что в принципе от внимания мужчин у неё больше нет мурашек. Почти сразу же ей в голову приходит шутливое решение этой проблемы: «Может, надо быть в тренде, присмотреться к помоложе». Недавно Люся Чеботина намекнула, что её сердце больше не свободно, поэтому, возможно, «По барабану» станет завершающей её работой в цикле песен о радостях одинокой жизни.

Maria Kalashik — «Награда»

Жанр: R&B.

Начинающая певица Maria Kalashik представила трек «Награда», в котором героиня не боится отстаивать личные границы. «Ты делал виноватой, но со мной, запоминай, нельзя так», — поёт артистка. Эту тему сопровождают плавные R&B-биты, от которых веет элегантностью. Maria Kalashik искусно управляет своим мягким голосом, постоянно поражая слушателей нежными вокализами.

«Борисовский Тракт» — «Новогодняя»

Жанр: инди.

Группа «Борисовский Тракт» погружает слушателей в новогоднюю сказку с лёгкой ноткой грусти. Лирический герой понимает, что никакой Дед Мороз ему подарок не принесёт, но не отчаивается и радует себя сам. При этом песня не лишена своего волшебства. За магическую атмосферу в треке отвечает изобретательный инструментал. В начале композиции слушателей встречает одинокий рояль, к которому в припеве прибавляются динамичные гитары, колокольный звон и виолончель.

Альбомы

лампабикт — «пни»

© Соцсети лампабикта

Жанр: инди-фолк.

Музыкант лампабикт, первая популярность к которому пришла благодаря синглу «немерено», представил дебютный лонгплей «пни». В него вошло семь драматичных треков, в которых артист рассуждает об одиночестве, неизбежности ошибок и о том, как иногда тяжело начать всё сначала. Красной нитью через весь лонгплей проходит тема насилия. Как объяснил сам лампабикт в соцсетях, в песнях он рассуждает о «природе зла и о том, что после него остаётся». Тему обостряют эмоциональная подача и экспрессивные фолк-мотивы.

