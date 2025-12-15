Главное в музыке за неделю: Шаляпин против мэтров, Кока ушла из Black Star

Прохор Шаляпин обиделся на возрастных певцов и заявляет, что они не дают дорогу молодым. Клава Кока прощается с лейблом, с которым работала последние 10 лет, а в России готовятся встречать американского рэпера. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

Новости недели

Клава Кока покинула лейбл Black Star после 10 лет сотрудничества

Клава Кока отправилась в самостоятельное плавание по миру российского шоу-бизнеса. Её 10-летний контракт с лейблом Black Star закончился, и певица решила его не продлевать. Клава Кока заверила фанатов, что остаётся с Black Star в хороших отношениях. Артистка объяснила своё решение тем, что ей просто нужно «двигаться дальше». «Это не связано с тем, что тебе некомфортно, или плохо, или ты грустишь и мечтаешь о свободной жизни. Тебе так же страшно на пути перехода, но там, где страх, там есть развитие», — поделилась Клава Кока в интервью с журналисткой Лаурой Джугелией.

«Райдер внушительный»: американский рэпер Flo Rida проедет с туром по России

Американский хип-хоп-артист Flo Rida, известный треками Right Round и Whistle, выступит в трёх российских городах весной 2026-го. В Москве он даст два шоу подряд — 8 и 9 марта. На 11 марта у рэпера запланирован концерт в Краснодаре, на 14 марта — в Новосибирске. Приезд артиста организовало концертное агентство Say Agency. По словам его директора Анны Субчевой, переговоры с Flo Rida длились около двух месяцев. Райдер исполнителя она назвала «внушительным».

«Из могилы петь будут»: Шаляпин катком прошёлся по старожилам шоу-бизнеса

Шоумен и певец Прохор Шаляпин раскритиковал возрастных певцов. Он призвал их «прийти к Богу и поделиться деньгами», а также дать дорогу молодым и перспективным артистам. К последним он причислил Клаву Коку, Мари Краймбрери и Егора Крида. Шаляпин объяснил, что его обида связана с тем, что старшие представители шоу-бизнеса препятствовали ему в самом начале певческой карьеры. При этом шоумен отметил, что сам он не планирует задерживаться на сцене. Он заявил, что не хочет быть «как некоторые коллеги», которых «выкатывают на сцену под капельницей».

Рукопись известной песни Виктора Цоя оценили в миллион рублей

Аукционный дом «Литфонд» выставил рукопись песни «Спокойная ночь» на торги. Авторство текста принадлежит лидеру группы «Кино» Виктору Цою. Он сочинил композицию в 1986 году. На документе также можно увидеть подпись Нины Барановской, отбиравшей материал для исполнения в Ленинградском рок-клубе. Стартовая цена лота составила 1 миллион рублей. Приём заочных ставок прекратится 18 декабря в 17:00. Сам аукцион пройдёт в тот же день в 19:00 в Санкт-Петербурге.

В России возобновили выпуск противоалкогольных виниловых пластинок

Фирма звукозаписи «Мелодия» вновь запустила производство винила. В качестве одной из первых пластинок она представила запись «Аутогенная тренировка для лиц, злоупотребляющих алкоголем». Она состоит из голоса диктора и перебивок с классической музыкой. Впервые подобные пластинки появились в конце 1980-х. Их разработкой занимались кандидаты медицинских наук Кулаков и Ткаченко. По их замыслу прослушивание таких записей должно помогать пациентам добровольно включаться в процесс избавления от вредных привычек.

Релиз недели

Люся Чеботина — «По барабану»

Поп-дива продолжает выпускать треки о любви к себе. В песне «По барабану» она заявляет, что ей не нужен ухажёр, ведь она и без него «продолжает править балом». Ранее артистка объяснила, что этот сингл про «девчонок, которые ещё не встретили свою вторую половинку». По её мнению, это не мешает им оставаться самодостаточными, успешными, красивыми, молодыми. Слова певицы передаёт «Интермедиа».

Материал недели

Копия Cardi B против оригинала: правда ли Инстасамка ворует треки

Как только скандальная рэперша Инстасамка начала свою музыкальную карьеру, на неё посыпались обвинения в плагиате. «Рамблер» рассказывает, у каких зарубежных артисток Инстасамка копирует треки и в чём её истинная цель.

