Беседы с тенью и метал про унитазы: зарубежные новинки недели

Дарк-инди-артистка Алекс Уильямс обращается к своей тени, а гитарист Аксель Руди Пелль бродит по городу-призраку. Fred Again.. снова выпустил огромный альбом несвязной, но качественной электроники, а метал-музыкант Джек Кодвайс записал десять треков о туалетах, чизбургерах и всемирной справедливости. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

Синглы

A.A. Williams — Just A Shadow

Жанр: дарк-метал.

Дарк-инди-артистка Алекс Уильямс представила первую песню новой эры, начавшейся подписанием контракта с Reigning Phoenix Music. Лейбл поддерживает в основном нишевых метал-музыкантов, но среди его резидентов можно увидеть культовые группы Lordi, Opeth и Meshuggah, а также бывшего гитариста Slayer Керри Кинга. Не исключено, что Уильямс готова перейти на ещё более тёмную сторону и выпускать совсем тяжёлую музыку в стиле Эммы Рут Рандл или Челси Вулф.

Новый сингл Just A Shadow отлично демонстрирует удачность её замысла. Пятиминутная композиция начинается с того, что Уильямс жёстко чеканит слова, обращаясь к внутренней тьме и жалуясь на своё бессилие. К припеву злоба уступает место нежному пению, а к инструменталу присоединяются меланхоличные партии фортепиано и электрогитары. Артистка достигает эмоционального пика, когда каждый инструмент взрывается, и звучание переходит в вязкий метал. Вторая половина композиции целиком записана в жанре тяжёлого шугейза, словно Уильямс позволяет тьме поглотить её и растворяется в ней без остатка.

Sorn & Minnie — Reservations

Жанр: меланхоличный поп.

Тайские певицы Сон и Минни, входящие в состав K-pop-группы I-DLE, записали совместную песню от лица одной лирической героини. Чередуя куплеты, артистки обращаются к возлюбленному, не способному осознать свои желания и потому вводящему девушку в состояние вечного недоумения. Меланхоличная Lo-Fi-поп-аранжировка превращает песню в балладу и идеально описывает молодёжное слово «ситуэйшеншип»: оно описывает романтические отношения с туманным будущим. Reservations войдёт в следующий сольный альбом Сон, выход которого ожидается в начале 2026 года.

Axel Rudi Pell — Ghost Town

Жанр: классический хеви-метал.

Ветеран немецкой хеви-метал-сцены Аксель Руди Пелль, выступающий в коллективе под своим именем, представил титульную песню с нового альбома Ghost Town. Его релиз запланирован на 26 марта грядущего года. Первый же сингл — это классический хеви-метал-гимн с заряженными гитарными соло, воинственно ехидным вокалом и эпичным сюжетом о борьбе сил тьмы и света. Яркие поэтические образы щедро разбросаны по тексту, а драматичное исполнение вокалиста Джонни Джиоэли придаёт им большей эмоциональности.

Продюсерами грядущей пластинки выступили сам Руди Пелль и Томми Гигер, работавший с Blind Guardian, Helloween и другими артистами.

Альбомы

Fred again.. — USB

Жанр: фоновая электроника на любой случай жизни.

Для кого: для тех, кто привык подбирать саундтрек ко всему, что с ними происходит.

Обескураживающе продуктивный электронный музыкант Фредерик Гибсон, известный как Fred Again.., представил двухчасовой сборник из треков, никак не связанных друг с другом. В этом новый релиз схож с форматом коллекции демозаписей с двумя важными отличиями: USB звучит гораздо качественнее и содержит с десяток коллабораций с артистами разных жанров. Skepta, Skrillex и рэперша Rico Nasty не только записали гостевые куплеты для отдельных композиций, но и представили ремиксы на некоторые треки.

Несмотря на несвязность и разнообразие треков, альбом хорошо включать фоном или для поисков определённого настроения — благо вариантов тут немало. Например, It’s Not Real погрузит слушателя в состояние тревожной потерянности, Lights Out отправит прямиком на ретровечеринку в стиле 80-х. Rumble вызовет желание надеть солнечные очки, чтобы выглядеть крутым, а Last 1s Left поможет увидеть перед собой погружённый во мрак танцпол, на котором остались только самые стойкие.

Kill Karl — Suck On My Album

Жанр: пародийный металкор.

Для кого: для поклонников сериала «Южный Парк» и сортирного юмора.

Опытный звукоинженер и продюсер Джейк Кодвайс, долгое время работавший с малоизвестными метал- и рок-группами, решил попробовать себя в сольном творчестве. Музыкант избрал для этого нетривиальный путь пародиста, способного высмеять всё, что его окружает. Под прицел его искромётного юмора попадает всё: бодибилдерам достаётся прямо с обложки его дебютного альбома, поклонники Джонни Кэша могут услышать его карикатурную версию в одной из композиций. Насмешливо-ехидная просьба «убраться куда подальше» в разных вариациях звучит в альбоме несколько раз. Музыкант даже упоминает так называемые скибиди-туалеты из одноимённого веб-сериала, который рассказывал об унитазах с торчащими из них человеческими головами, всё время норовящими запеть.

Сам по себе пародийный метал — жанр не новый, но Кодвайс возводит его на новый уровень, заимствуя готовые формулы и снабжая их пахучим туалетным юмором. Подобные шутки придутся по вкусу не всем, зато остальные обнаружат в альбоме комедийное золото.

