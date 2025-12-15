Стало известно, какой артист больше всех заработал на концертах в 2025 году

Тур американской певицы Бейонсе Cowboy Carter стал самым кассовым в 2025 году среди сольных исполнителей. Гастроли собрали 407,6 миллиона долларов (более 32 миллиардов рублей).

© Recording Academy/Grammys/globallookpress.com

Всего Бейонсе провела 32 шоу и продала 1,6 миллиона билетов, сообщает Billboard Boxscore. Ещё в июле стало известно, что турне певицы стало самым прибыльным среди кантри-исполнителей всех времён.

За Бейонсе в рейтинге сольных артистов следуют The Weeknd, Шакира и Крис Браун. Самым кассовым туром года были признаны гастроли группы Coldplay. На них коллектив заработал 464,9 миллиона долларов (более 36 миллиардов рублей). Они провели 59 концертов, что почти вдвое превышает количество шоу у Бейонсе.

