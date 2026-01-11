«Клевета, ложь» и схожий ритм: воровала ли Полина Гагарина

Никто не идеален — даже несколько лет подряд получавшая титул «Лучшая российская певица» Полина Гагарина слышала в свой адрес обвинения в плагиате. Наибольшее внимание публики привлекла ситуация с её песней «Вчера», вышедшей в 2021 году. Могла ли Полина Гагарина действительно позаимствовать что-то у зарубежных коллег? «Рамблер» вспоминает историю композиции и рассказывает о возможных источниках плагиата.

© Соцсети Полины Гагариной

У кого Полина Гагарина могла украсть песню

Песня «Вчера» вышла 21 августа 2021 года. Комментируя в соцсетях премьеру, Гагарина рассказывала о новом этапе жизни, называя песню «перерождением, переломом и прозрением». Клип на композицию снял режиссёр Алан Бадоев.

Вскоре после премьеры «Вчера» на артистку посыпались обвинения в плагиате. Пользователи Сети были уверены, что новинка Гагариной звучит точь-в-точь как песня Physical британско-албанской артистки Дуа Липы. Её трек вышел 31 января 2020 года и стал хитом номер один сразу в нескольких странах. Песня получила платиновую сертификацию в Великобритании и бриллиантовую в Польше и Франции.

«Вчера» против Physical: был ли плагиат

© Соцсети Полины Гагариной, IMAGO/Serge Arnal/Starface/globallookpress.com, Рамблер

Обе композиции записаны в жанре «синти-поп», пользовавшемся популярностью в 80-е. Примечательно, что Дуа Липа построила вокруг этого звучания всю концепцию альбома Future Nostalgia, вышедшего в 2020 году.

Тематически «Вчера» и Physical очень отличаются друг от друга. Гагарина пытается оставить прошлое и нерадивого возлюбленного позади, а вот Дуа Липа, наоборот, хочет соблазнить нового знакомого на более близкое общение. На этом желании завязана и центральная строчка трека: перевести её можно как «Давай перейдём к физической близости».

Уловить звуковые сходства песен на первый взгляд непросто. Песня Липы начинается с заискивающей синтезаторной партии, вступление Гагариной же напоминает эпичную трейлерную музыку. Вскоре после интро обе композиции переходят на танцевальный бит идентичного музыкального размера.

К припеву тональность обоих треков меняется на мажорную, что создаёт контраст между разными частями треков. Хотя сами ходы идентичны, мелодически припевы песен отличаются друг от друга. Вокальные фишки певиц тоже отличаются: там, где Липа тянет ноты, Гагарина, наоборот, поёт резко и отрывисто. Отрывок после припева продюсеры артисток также обыграли по-разному: в Physical звучат лишь ритмические перестукивания, а во «Вчера» можно услышать новую музыкальную партию. Решение Гагариной в этом случае кажется более интересным.

В бридже обе артистки переходят на усложнённые вокальные партии, а в какой-то момент начинают петь а капелла, то есть без музыки. Также обе песни резко заканчиваются на повторном пропевании названия. Иными словами, во второй половине обеих композиций можно услышать несколько структурных пересечений, немного переосмысленных российскими продюсерами.

© Соцсети Полины Гагариной

Как Полина Гагарина ответила на обвинения в плагиате

Полина Гагарина ответила на обвинения лишь спустя два месяца после премьеры. Общаясь с поклонниками в соцсетях, артистка объяснила своё молчание нежеланием «опускаться до уровня разборок».

Я никогда не буду отвечать на провокации. Отвечать — значит оправдываться. А клевета и ложь никогда долго не живут!

Копия Cardi B против оригинала: правда ли Инстасамка ворует треки