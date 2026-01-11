«Клевета, ложь» и схожий ритм: воровала ли Полина Гагарина

Плагиат Дуа Липы со стороны Полины Гагариной: обвинения из-за песни «Вчера» и реакция певицы
Никто не идеален — даже несколько лет подряд получавшая титул «Лучшая российская певица» Полина Гагарина слышала в свой адрес обвинения в плагиате. Наибольшее внимание публики привлекла ситуация с её песней «Вчера», вышедшей в 2021 году. Могла ли Полина Гагарина действительно позаимствовать что-то у зарубежных коллег? «Рамблер» вспоминает историю композиции и рассказывает о возможных источниках плагиата.
У кого Полина Гагарина могла украсть песню
Песня «Вчера» вышла 21 августа 2021 года. Комментируя в соцсетях премьеру, Гагарина рассказывала о новом этапе жизни, называя песню «перерождением, переломом и прозрением». Клип на композицию снял режиссёр Алан Бадоев.
Вскоре после премьеры «Вчера» на артистку посыпались обвинения в плагиате. Пользователи Сети были уверены, что новинка Гагариной звучит точь-в-точь как песня Physical британско-албанской артистки Дуа Липы. Её трек вышел 31 января 2020 года и стал хитом номер один сразу в нескольких странах. Песня получила платиновую сертификацию в Великобритании и бриллиантовую в Польше и Франции.
«Вчера» против Physical: был ли плагиат
Обе композиции записаны в жанре «синти-поп», пользовавшемся популярностью в 80-е. Примечательно, что Дуа Липа построила вокруг этого звучания всю концепцию альбома Future Nostalgia, вышедшего в 2020 году.
Тематически «Вчера» и Physical очень отличаются друг от друга. Гагарина пытается оставить прошлое и нерадивого возлюбленного позади, а вот Дуа Липа, наоборот, хочет соблазнить нового знакомого на более близкое общение. На этом желании завязана и центральная строчка трека: перевести её можно как «Давай перейдём к физической близости».
Уловить звуковые сходства песен на первый взгляд непросто. Песня Липы начинается с заискивающей синтезаторной партии, вступление Гагариной же напоминает эпичную трейлерную музыку. Вскоре после интро обе композиции переходят на танцевальный бит идентичного музыкального размера.
К припеву тональность обоих треков меняется на мажорную, что создаёт контраст между разными частями треков. Хотя сами ходы идентичны, мелодически припевы песен отличаются друг от друга. Вокальные фишки певиц тоже отличаются: там, где Липа тянет ноты, Гагарина, наоборот, поёт резко и отрывисто. Отрывок после припева продюсеры артисток также обыграли по-разному: в Physical звучат лишь ритмические перестукивания, а во «Вчера» можно услышать новую музыкальную партию. Решение Гагариной в этом случае кажется более интересным.
В бридже обе артистки переходят на усложнённые вокальные партии, а в какой-то момент начинают петь а капелла, то есть без музыки. Также обе песни резко заканчиваются на повторном пропевании названия. Иными словами, во второй половине обеих композиций можно услышать несколько структурных пересечений, немного переосмысленных российскими продюсерами.
Как Полина Гагарина ответила на обвинения в плагиате
Полина Гагарина ответила на обвинения лишь спустя два месяца после премьеры. Общаясь с поклонниками в соцсетях, артистка объяснила своё молчание нежеланием «опускаться до уровня разборок».
Я никогда не буду отвечать на провокации. Отвечать — значит оправдываться. А клевета и ложь никогда долго не живут!
