Раскрыт культовый артист, певший за Илью Муромца в шоу «Аватар»

14 декабря на телеканале НТВ вышел шестой выпуск музыкального шоу «Аватар», в котором реальные артисты скрываются за масками сказочных персонажей. По итогам программы проект покинул Кай Метов, выступавший в образе Ильи Муромца.

В конце эпизода под угрозой на вылет оказались Илья Муромец, Кикимора и Финист. Жюри сначала пыталось разгадать Финиста, предположив, что это Стас Пьеха, но не угадало. После они выдвинули гипотезу, что за Кикимору пела Анита Цой, и вновь были неправы. Последним жюри решили раскрыть Илью Муромца. В этот раз они дали верный ответ — за этим персонажем скрывался заслуженный артист РФ Кай Метов, известный благодаря хиту Position 2. На прощание он исполнил песню «За бывшего» Люси Чеботиной.

В прошлом выпуске из проекта вылетел певец Нодар Ревия, фаворит одного из членов жюри Леры Кудрявцевой. В шоу «Аватар» он выступал в образе Посейдона.

