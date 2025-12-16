Умер, бросил Россию, ушёл в йогу: где сейчас участники поп-группы «На-На»

Российский бойз-бэнд «На-На», собранный Бари Алибасовым в 1989 году, считался одним из самых культовых на российской поп-сцене 90-х. Коллектив продолжает выступать, хотя и в обновлённом составе. «Рамблер» вспоминает, как состав «На-На» менялся с годами, и рассказывает, чем сегодня занимаются его самые известные участники.

© Владимир Федоренко/РИА Новости

Бари Алибасов: жил за счёт скандалов, был женат семь раз

Ещё до появления «На-На» основатель группы Бари Алибасов пытался набраться опыта в руководстве молодым коллективом. Именно он в 1965 году основал «Интеграл», в котором в разное время выступали Марина Хлебникова, Юрий Лоза, Женя Белоусов и другие музыканты, впоследствии добившиеся сольного успеха. В 1989 году «Интеграл» прекратил своё существование, и Алибасов переключился на новый проект.

Когда в нулевые успех «На-На» начал сходить на нет, Алибасов сумел остаться на слуху благодаря провокационным выходкам и постоянным разводам. В 2008-м все обсуждали его необычные интерьерные решения: после ремонта продюсер пригласил домой журналистов и с гордостью показывал унитазы с золотым напылением, расстеленные на полу шкуры животных и портреты самого Алибасова и его подопечных.

© Maluytin Evgeny/globallookpress.com

В 2019 году светская хроника вовсю обсуждала то, как Алибасов отравился химическим средством «Крот». Как заявил сын музыканта Бари Алибасов — младший, продюсер просто спутал отраву с соком. Артист ожёг себе глотку, пищевод и желудок, но был выписан спустя две недели. Некоторые — к примеру, шоумен Станислав Садальский — усомнились, что отравление действительно произошло.

В 2025 году стало известно, что Алибасов отошёл от музыки и посвятил себя индустрии общественного питания. Вместе со своей седьмой женой экс-продюсер заведует кафе, расположенным недалеко от дома.

Владимир Лёвкин: ушёл из музыки, умер, не дожив до 60

© Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Владимир Лёвкин был единственным, кто присоединился к группе «На-На» после крупного кастинга и остался на продолжительное время. Вместе с ним в молодой коллектив вошёл Александр Запорожец, но он ушёл уже через год, в 1990-м. Лёвкин же оставался в «На-На» до 1998-го. Спустя 20 лет музыкант признался в интервью Алёне Жигаловой, что устал от изматывающего графика и воспользовался окончанием контракта, чтобы покинуть «На-На».

Оставив группу, Лёвкин выпустил четыре сольных альбома и посвятил себя благотворительности. В 2014-м артист разово воссоединился с коллективом, выступив на двух юбилейных концертах.

С 2003 года музыкант болел раком лимфатической системы. Лёвкин дважды побеждал недуг, но в ноябре 2024-го умер после продолжительной борьбы с пневмонией и лейкозом. Артисту было 57 лет.

Владимир Асимов: ушёл с радаров, переехал в Испанию

© Wikimedia Commons

Вторым участником золотого состава «На-На», просуществовавшего с 1992 по 1998 год, стал Владимир Асимов. Изначально музыкант присоединился к коллективу как гитарист, но позже повторил путь коллег и также стал одним из солистов. Хит «Еду к миленькой» 1993 года вышел именно в исполнении Асимова.

Певец покинул «На-На» вслед за Лёвкиным в 2003 году. Точно как и его коллега, Асимов заявил, что хочет начать сольную карьеру. Первое время артист действительно развивался как самостоятельный исполнитель и в 2004-м даже получил «Золотой граммофон» за песню «Не моя, чужая, незнакомая». В 2011 году Асимов с семьёй переехал в Испанию, где проживает и сегодня. Как его экс-коллеги рассказали в эфире телепрограммы «Привет, Андрей!» в 2022-м, бывший музыкант зарабатывает предпринимательством, но сфера его деятельности неизвестна.

Владимир Политов: стал заслуженным артистом, нашёл молодую жену

© Максим Блинов/РИА Новости

54-летний Владимир Политов, присоединившийся к «На-На» в 1990 году, по сути, главный долгожитель коллектива. В первые годы артист играл на гитаре, но впоследствии также перебрался к микрофону. Голос Политова звучит в одном из главных хитов «На-На», посвящённом женщине по имени Фаина. В 2001 году артист получил звание заслуженного.

Хотя Политов продолжает выступать в составе «На-На», в интервью Алёне Жигаловой в октябре 2025-го он признался, что сегодня предпочитает тихие домашние вечера. В 2021 году певец женился во второй раз: избранница моложе него на 24 года. В 2023-м у пары родился сын Артём.

Вячеслав Жеребкин: остался в «На-На», стал «Славой Ширинкиным»

© Muscovite Ilya/globallookpress.com

Вячеслав Жеребкин — последний, кого можно отнести к золотому составу коллектива. Артист присоединился к «На-На» в 1991 году по приглашению Асимова. Жеребкин должен был совмещать игру на бас-гитаре и пение. В его исполнении были записаны песни «Белый теплоход», «Барбара» и «Будь со мной». За артистом закрепилось прозвище Слава Ширинкин — благодаря его сексуальным образам и открытой любви к облегающему нижнему белью.

Жеребкин остаётся в группе по сей день. В 2001-м он так же, как и Политов, получил звание заслуженного артиста Российской Федерации.

Леонид Семидьянов: уходил и возвращался, стал инструктором йоги

© Соцсети Леонида Семидьянова

Семидьянов присоединился к группе в 1998 году — сначала как бас-гитарист, затем как вокалист. Он пробыл в составе бойз-бэнда до 2005 года. В 2015-м Семидьянов вернулся ещё на семь лет, а в 2022 году ушёл из «На-На» окончательно. Официальных объяснений Семидьянов ни разу не предоставил, но его коллеги выдвинули несколько версий. В беседе с изданием StarHit остальные участники «На-На» предположили, что он всегда хотел развиваться самостоятельно, поэтому не задерживался в составе коллектива надолго.

После 2022-го артист прицельно занялся преподаванием даосской йоги. Бывший музыкант регулярно устраивал групповые тренинги, посетители которых «занимались любовью и медитацией». Семидьянов не обновляет соцсети с осени 2024 года, поэтому чем он занимается сейчас, доподлинно неизвестно.

Павел Соколов: начинал в подтанцовке, ушёл ради любви

© Соцсети Павла Соколова

Павел Соколов присоединился к «На-На» в 1991 году в качестве танцора. Лишь спустя шесть лет он получил ощутимый шанс заявить о себе. В 1997-м Соколов стал одним из солистов во время подготовки концертной программы «Прикинь, да?». Она подразумевала множество амплуа и переодеваний. Костюмы шились известными дизайнерами Вячеславом Зайцевым, Юрием Арсом и Натальей Нафталиевой. В 2008-м Соколов покинул группу. В 2019 году артист признался, что сделал это ради любимой девушки: согласно контракту с Алибасовым музыкант не имел права афишировать свои отношения.

Сегодня Соколов продолжает записывать песни в поп-жанре и даёт концерты в небольших городах. Музыкант также ведёт подкаст «НесуРазное». Его гостями становятся различные медийные фигуры из 90-х. Вместе с Соколовым они вспоминают об ушедшей эпохе.

Михаил Игонин: был поклонником «На-На» в детстве

© Соцсети Михаила Игонина

Михаил Игонин присоединился к «На-На» в 2008 году и поначалу занимал позицию барабанщика, но в 2014-м стал одним из вокалистов. 35-летний артист утверждает, что не чувствует разницы поколений и способен оставаться на одной волне со старшими коллегами. С 2023 года Игонин также развивает сольную карьеру, но пока не записал ни одного альбома — выпускает только синглы.

Сегодня «На-На» продолжают выступать, в основном исполняя хиты из золотых времён. Впрочем, иногда у коллектива выходят и новые композиции, например «Моя Земля» в 2025-м. Релиз же последнего лонгплея состоялся в 2003 году.

Сегодня «На-На» часто выходят на сцену на сборных выступлениях ретроисполнителей и частных мероприятиях. Иногда коллектив даёт концерты в маленьких и больших городах, но редко выезжает на длительные гастроли по России.

