Стало известно, какая звезда откроет Олимпийские игры

Американская певица Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимней Олимпиады, которая пройдёт 6 февраля на стадионе «Сан Сиро» в Милане.

© IMAGO/Leco Viana/globallookpress.com

«Известная во всём мире благодаря своему неповторимому голосу и музыкальному наследию, охватывающему поколения и культуры, Мэрайя Кэри идеально воплощает эмоциональный дух Игр», — сообщили организаторы на официальном сайте Олимпиады-2026.

Церемония открытия пройдёт сразу же на четырёх площадках: на арене «Сан-Сиро», а также на трёх горнолыжных курортах. Главной темой мероприятия станет «Гармония».

Мэрайя Кэри — пятикратная лауреатка премии «Грэмми». Среди хитов исполнительницы — All I Want for Christmas Is You, Vision of Love, One Sweet Day, We Belong Together и многие другие.

В 2024 году на церемонии открытия летних Олимпийских игр выступали мировые звёзды Леди Гага и Селин Дион.

