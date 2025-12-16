Раскрыта дата премьеры первого фильма с Бузовой в главной роли

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова раскрыла, когда состоится премьера комедии «Равиоли Оли» с её участием. Информация о дате премьеры и первый трейлер были опубликованы в соцсетях артистки.

Картина с Бузовой в главной роли выйдет в прокат 5 февраля. Режиссёром фильма выступил Андрей Никифоров, работавший над «Туром с Иванушками» (2024), а также сериалами «Полярный» (2019) и «Восьмидесятые». Помимо Бузовой, в фильме снялись Владимир Яглыч, Олег Верещагин, Максим Лагашкин, Марина Федункив, Эвелина Блёданс и другие.

Сюжет фильма сконцентрирован на знаменитости, которая становится владелицей убыточного бизнеса по выпуску пельменей под влиянием мошенника. Бузова, играющая роль самой себя, отправляется в поселение Нижние Теплышки. Там она собирается закрыть производство и оформить банкротство. Но, познакомившись с сотрудниками завода, Бузова решает спасти бизнес. Для этого она запускает марку «Равиоли Оли» — уникальные пельмени в форме сердца.

