Известная рок-артистка сыграет ведьму в фильме про группу «Король и Шут»

В Сети появился новый кадр из фильма «Король и Шут: Навсегда», премьера которого намечена на 19 февраля грядущего года. На нём изображена участница рок-группы The Hatters Анна Музыченко, исполнившая роль Ведьмы. Вместе с ней в кадре человек в маске осла, но личность актёра под ней неизвестна.

© Лунапарк

Также неясно, снялись ли в фильме другие участники коллектива. Тем не менее The Hatters записали для картины свою версию песни «Ведьма и осёл», так что этого нельзя исключать. Об этом сообщило НАШЕ Радио.

Ранее съёмочная группа «Короля и Шута» раскрыла, что роли зомбированных бременских музыкантов сыграли панки Jane Air. В фильме также снялся Гоша Куценко, получивший роль злодея-психоаналитика.

Горшок борется с мертвецами в первом трейлере фильма «Король и Шут. Навсегда»