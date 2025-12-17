Известного артиста заподозрили в двойной жизни

В Сети бурно обсуждают новую конспирологическую теорию. Согласно ей за маской анонимного рэпера EsDeeKid, одного из самых перспективных новичков британской сцены, скрывается американский актёр Тимоти Шаламе, известный по фильмам «Дюна», «Вонка» и «Маленькие женщины». Почему эти слухи действительно похожи на правду, а также о комичном рэперском прошлом Шаламе читайте в материале «Рамблера».

Кто такой EsDeeKid

EsDeeKid — британский рэпер родом из Ливерпуля. Его настоящее имя держится в секрете. В целях конспирации артист всегда носит балаклаву, покрывающую всё его лицо за исключением глаз.

Хип-хопер начал выпускать музыку в 2024 году и быстро приобрёл популярность на андерграундной сцене. В 2025-м EsDeeKid представил дебютный альбом Rebel, который попал в топы чартов нескольких стран, включая Великобританию. За несколько месяцев рэпер собрал свыше 12 миллионов ежемесячных слушателей на зарубежном стриминге Spotify. Критики отмечают его слегка агрессивную манеру читки, которую он сопровождает атмосферными битами в стиле lo-fi и тяжёлыми басами.

Почему все думают, что EsDeeKid — это Тимоти Шаламе

Пользователи нашли несколько доказательств, что за балаклавой EsDeeKid прячется Тимоти Шаламе:

У артистов очень похожи глаза. У EsDeeKid и Тимоти Шаламе есть одинаковая одежда. Интернет-пользователи заметили, что и тот и другой носят очень похожую бандану с черепами. Тимоти Шаламе ходил на лондонский концерт андерграундного рэпера Fakemink, записавшего с EsDeeKid трек LV Sandals. Так как это нишевый артист, пользователи усомнились, что звезда уровня Тимоти Шаламе могла просто так пойти на шоу. В псевдониме EsDeeKid, как и в имени Тимоти Шаламе (на англ. Timothée Chalamet), есть двойная буква «e». Тимоти Шаламе не раз признавался в любви к хип-хопу.

Ещё в школьные годы Шаламе пробовал себя в хип-хопе, называя себя Lil Timmy Tim. Несколько лет назад в соцсетях стали вируситься старые видео с его выступлений. Например, в одном из них он читает забавный рэп о статистике.

После он не раз иронизировал над этим. В 2020 году в одном из выпусков вечернего шоу Saturday Night Live он предстал в образе покрытого татуировками рэпера с розовыми волосами. Он зачитал странный рэп с комиком Питом Дэвидсоном.

Конспираторов в интернете даже не смущает скаузерский акцент EsDeeKid, на котором говорят жители Ливерпуля. По их мнению, такой блестящий актёр, как Тимоти Шаламе, мог бы с лёгкостью его подделать.

Как Тимоти Шаламе отреагировал на слухи

11 декабря во время радиошоу Heart Breakfast Шаламе впервые прокомментировал теорию, что он EsDeeKid. Его расплывчатый ответ лишь подогрел слухи.

Без комментариев. У меня есть два слова на эту тему... Со временем всё станет ясно. Это было немного больше чем два слова.

Эта история не могла не заинтересовать серьёзные издания, интересующиеся жизнью звёзд. Журнал GQ провёл расследование и выяснил, что 9 октября, когда EsDeeKid выступал в Милане, Тимоти Шаламе был на презентации фильма «Марти Великолепный» в Нью-Йорке. Правда, разочаровываться в конспирологической теории рано, ведь никто не запрещал артисту прибегнуть к помощи двойника.

На данный момент ясно одно: и Тимоти Шаламе, и EsDeeKid выгодно поддерживать распространившиеся слухи. Для актёра это лишний повод засветиться в инфопространстве, а для рэпера — возможность заявить о себе. Кроме того, в следующем году у EsDeeKid запланирован тур по Северной Америке и Австралии. Такой ажиотаж определённо поможет ему наполнить залы.

