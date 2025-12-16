Филипп Киркоров назвал себя первым рэпером в России. Артист объяснил это тем, что в песне «Зайка моя» есть речитатив. Композиция вышла в 1996 году, при этом Киркоров подчеркнул, что не знал, что это называется «рэпом».

Артист также упомянул, что на самом деле всегда хотел играть рок-музыку. Киркорова отговорил поэт-песенник Леонид Дербенёв, назвавший молодого артиста «трубадуром любви». На это исполнитель «Зайки моей» возразил, что ему не хочется петь «эти сопли в сахаре».

А он отвечал: «Запомни, меня уже не будет, а эти песни тебя будут кормить до конца жизни». Так и оказалось. Они оказались для меня знаковыми.

Воспоминаниями о начале карьеры Киркоров поделился в интервью «Комсомольской правде».

Стоит отметить, что одной из первых рэп-групп в России считают группу «Мальчишник», собранную в 1991-м. В том же году в Москве состоялся первый рэп-фестиваль, на котором выступили коллективы Bad Balance и «Дубовый Гаайъ», а также рэпер Владислав Валов, известный как Шеff. Никто из этих музыкантов пока не прокомментировал заявление Киркорова.