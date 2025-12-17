Филипп Киркоров сделал выбор между Кадышевой и Куртуковой

Филипп Киркоров прокомментировал моду на русский народный стиль в современной музыке. Артист вспомнил, что в конце 80-х выпустил песню «Балалайка», в которой обратился к фольклору.

© Соцсети Надежды Кадышевой, Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com, соцсети Татьяны Куртуковой, Рамблер

Они разные совсем. Я недавно познакомился с Таней Куртуковой, она такая милая девушка. Но с Надеждой Кадышевой мы знакомы лет 30, поэтому мне, конечно, ближе моё поколение. Тем более у Кадышевой сейчас такой большой взлёт.

Слова Киркорова приводит «Комсомольская правда».

Киркоров также признался, что ему всегда нравились эти жанры. Исполнитель заявил, что был лично знаком с Людмилой Зыкиной. Посетив однажды её выступление в Берлине, Киркоров убедился, что она «настоящая колдунья». Певец также отметил, что ему нравилась музыка Людмилы Рюминой, хотя он не знает, куда она «исчезла».

Короля российской поп-музыки также попросили выбрать между модными фолк-исполнительницами Татьяной Куртуковой и Надеждой Кадышевой.

Шаляпин наотрез отказался мириться с Киркоровым