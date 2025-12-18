Испытание песней: каким получился мюзикл по «Идиоту» Достоевского

Мюзикл по Достоевскому может показаться сложной и мрачной затеей. Режиссёр Василий Заржецкий с командой единомышленников этой задачи не испугался. 30 и 31 октября 2025 года в культурном центре «Москвич» состоялась премьера обновлённой версии мюзикла «Идиот». Спектакль ранее шёл в Петербурге, но для столицы его значительно переработали. В постановку добавили больше десяти новых музыкальных номеров, ввели новых персонажей и масштабные сцены. «Рамблер» рассказывает, смогла ли история о «положительно прекрасном человеке», раздавленном жестоким миром, зазвучать в песне.

© Страница Ярослава Баярунаса в VK

Как не запутаться в сюжете

Если вы не лучшим образом помните содержание книги, то поспеть за драматическими коллизиями спектакля может быть непросто. В основе этой трагической истории любви лежит сложный любовный многоугольник. В Санкт-Петербург возвращается князь Лев Мышкин, человек болезненно искренний, добрый и чуждый светским условностям. Его называют «идиотом» не из-за глупости, а в силу чудаковатой наивности.

Мышкин сразу попадает в водоворот страстей вокруг Настасьи Филипповны, роковой красавицы с тяжёлой судьбой. Буйный купец Парфён Рогожин одержим ею, а чиновник Гаврила Иволгин собирается жениться на ней ради денег. Князь же видит в Настасье Филипповне не «порочную женщину», а гибнущую душу, которую он хочет спасти. Сам князь вызывает глубокие чувства у юной Аглаи, дочери генерала Епанчина. Выбрать между спасающей любовью к одной и светлым чувством к другой — мучительная дилемма для героя.

© идиотмюзикл.рф

Зачем петь Достоевского

Мюзиклы порой ставят по самым неожиданным произведениям: от мультфильма «Король Лев» до ужастика «Зловещие мертвецы». В этом смысле классика литературы далеко не самый худший плацдарм. Проблема не в идее, а в её исполнении.

Сильнее всего в постановке работает именно драматургия Достоевского. Даже если зритель не читал роман, общая сила трагедии, пронзительные реплики и яркие характеры пробивают до сердца. Например, такой эффект есть у сцены, где Мышкин описывает ощущения человека за минуту до казни, или монологи князя о красоте, которая «спасет мир». Сразу видно, что режиссёр Василий Заржецкий — по совместительству кандидат филологических наук, защитивший диплом по Достоевскому, — глубоко чувствует материал.

Что до музыки, то в постановке есть пара сравнительно ярких номеров: например, масштабная открывающая сцена со всеми персонажами на вокзале. Или бодрая песенка про помолвку Аглаи, которая выделяется своим весёлым и легкомысленным звучанием, характерным для классических мюзиклов.

© идиотмюзикл.рф

Тем не менее в остальное время томные музыкальные паузы чаще не столько помогают сюжету, сколько тормозят его. Композиции Сергея Рубальского скорее заполняют хронометраж, нежели раскрывают характеры или усиливают эмоции. Временами хочется, чтобы артисты поскорее закончили петь и вернулись к проникновенным диалогам. Как мюзикл «Идиот» временами буксует, но как драматический спектакль — захватывает.

Чем ещё хорош «Идиот»

Артисты достойно справляются с ролями. Ярослав Баярунас проникновенно воплощает князя Мышкина, одного из самых неординарных книжных персонажей. Елена Минина в роли Настасьи Филипповны впечатляет своим вокальным диапазоном. Вне театра она поёт в рок-группе «Джоконда» и метал-коллективе Tiger's Claw.

Визуально спектакль имеет выдержанный стиль. Художник по костюмам Злата Цирценс создала смелый микс эпохи Достоевского и современных элементов, который выглядит органично. Общая палитра — серая, чёрная, бежевая — идеально передаёт хмурую атмосферу города. Минималистичные декорации — чёрный фон, лестница по центру, набросанные мелом архитектурные силуэты — позволяют сконцентрировать внимание на ярких персонажах.

© идиотмюзикл.рф

Вердикт

«Идиот» — это интересный, но неравномерный эксперимент. Он доказывает, что история Достоевского по-прежнему жива и способна трогать зрителя со сцены. Она заставляет сопереживать, размышлять о природе добра, красоты и разрушительной силе страсти.

Идёт ли постановке на пользу музыкальное оформление? Оно, в отличие от князя Мышкина, спасать этот спектакль не спешит. Главная его ценность не в новых песнях, а в классическом тексте и убедительной актёрской игре.

