Крал ли Баста треки у зарубежных артистов: правда о «Сансаре» и «Выпускном»

В хип-хоп-культуре артисты часто используют фрагменты из чужих треков. Проблем не возникает, если они указывают настоящих авторов и открыто говорят, кем они вдохновлялись. В другом случае такое заимствование будет плагиатом. «Рамблер» разбирается, действительно ли рэпер Василий Вакуленко, он же Баста, воровал музыку у своих зарубежных коллег и на какие композиции удивительно похожи его хиты «Сансара» и «Выпускной (Медлячок)».

© Ilya Moskovets/URA.RU/www.globallookpress.com

Кто на самом деле придумал мелодию к «Сансаре»

В репертуаре Басты есть несколько нетипичных песен, которые нравятся даже тем, кого обычно воротит от хип-хопа. Среди них — хит «Сансара», философская композиция о непрерывном течении жизни, в которой Баста заявляет, что каждое поколение будет лучше предыдущего. В ней нет ни речитатива, ни ритмичных битов. Вместо них — простая, но запоминающаяся мелодия и гитарные переборы. Свой штрих в трогательный трек внесли и приглашённые гости. В песне отметились Диана Арбенина, Скриптонит, Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, SunSay, а также Ант из рэп-группы 25/17.

© imago stock&people/www.globallookpress.com

Боб Дилан

Сам Баста говорил, что при создании песни вдохновлялся творчеством Боба Дилана. Ритмически и мелодически «Сансара» действительно напоминает хит Дилана Knockin' On Heaven's Door. Но интернет-пользователи позднее нашли композицию, которая в припеве не просто похожа, а звучит точно так же, как сингл Басты, — трек израильской певицы Альмы Зоар Indian Love Song. Песня Зоар была выпущена в 2008-м, за девять лет до премьеры хита Басты. Рэпер эту ситуацию ни разу не комментировал, а дело дальше возмущений в интернете никуда не ушло.

Видео по теме от RUTUBE

«Выпускной (Медлячок)» и Wild World: плагиат или вдохновение

В плагиате чаще всего обвиняли самые большие хиты Басты. Другой скандал разразился вокруг его песни «Выпускной (Медлячок)». Она вошла в альбом «Баста 5», представленный в мае 2016 года. Время для выпуска было выбрано самое подходящее, потому что композиция идеально вписалась в пору последних звонков и выпускных. В треке Баста рассказывает историю о школьной влюблённости, в которой главный герой сходит с ума по девушке, а та его не замечает.

Пользователи в интернете нашли старую песню, которая была очень похожа на хит Басты. Ею оказалась композиция американской рок-группы Mr. Big «Wild World» 1993 года. Подозрение вызвали повторяющиеся гитарные аккорды, похожие мелодические ходы и общее «настроение» треков. Mr. Big в своей песне поют о взрослении и предостерегают неопытную девушку об опасностях «безумного мира». Правда, комментаторы упустили нюанс, что Mr. Big в свою очередь позаимствовали эту композицию у британского певца Кэта Стивенса, которую тот написал ещё в 1970-е. Американские рокеры не скрывали, что выпустили кавер, а не оригинальную песню, но это не помешало синглу добиться популярности.

© Jamiecat/CC BY 2.0

Участники группы Mr. Big

Композиция Басты в точности не повторяет культовый трек, а лишь походит на него по звучанию. Возможно, российский рэпер вдохновлялся творчеством Mr. Big и Кэта Стивенса, но открыто он об этом никогда не говорил.

Видео по теме от RUTUBE

Случай, когда Баста признался в использовании чужой музыки

В июне 2021 года Баста выпустил песню о расставании «Ты была права». В интервью для The Flow он честно рассказал, как она была создана.

Мне приснился сон, что стихи для песни «Ты была права» можно положить на гармонию Стинга. Я пришёл в студию, загрузил трек в программу Serato, скачал с ютуба минус Shape Of My Heart — и он лёг просто космически.

© IMAGO/Gonzales Photo/Terje Dokke/www.globallookpress.com

Баста не стал размышлять, как использовать мелодию, чтобы никто об этом не догадался, а напрямую обратился к правообладателю. Он ему сказал, что к дате выхода трека не успеет уладить все вопросы касательно музыки Стинга. Поэтому Баста решил сочинить свою гармонию. Правда, кое-какую фишку у Стинга он всё-таки позаимствовал, которую не заметили даже комментаторы в интернете.

Когда выходила оригинальная «Ты была права», я думал, что меня раскроют, будут писать, что я украл у Стинга последовательность аккордов. Там есть такой магический ход у Стинга «фа мажор — до мажор», но никто меня не разоблачил раньше времени.

На следующий же день после выхода трека Басте написал правообладатель, разрешая использовать музыку Стинга на смежных правах. Баста записал ремикс на «Ты была права», где уже явно можно услышать мотив Shape Of My Heart. Прибыль от этого сингла артисты делят пополам.

Видео по теме от RUTUBE

Баста — «Моя игра»: история создания, текст песни, интересные факты