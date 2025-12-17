Стало известно, какой артист интересует россиян больше всего

Сервис для артистов BandLink представил свой «Музыкальный индекс» — площадку, которая фиксирует интерес россиян к тому или иному артисту. В рейтинге отображается топ-1000 артистов, он обновляется каждую неделю. На неделе с 7 по 14 декабря самым востребованным артистом оказался Баста.

© Ilya Moskovets/URA.RU/www.globallookpress.com

Василий Вакуленко, он же Баста, набрал 773 балла. На втором месте расположились Artik & Asti, следом за ними — ANNA ASTI. В первую десятку также вошли Icegergert, «Руки Вверх!», Mona, Скриптонит, Zivert, Niletto и «Ленинград». С полным списком можно ознакомиться на сайте индекса BandLink.

Индекс высчитывается на основе общественного интереса к исполнителю и его творчеству. В учёт берутся прослушивания в стримингах, посещения сайтов популярных СМИ с материалами об артистах, а также посещения главных билетных сервисов.

Индекс обновляется каждый понедельник. Сервис также имеет отдельную страницу, где фиксируется суммарный интерес ко всем артистам в динамике по неделям.

Каким получился мюзикл «Любовь без памяти» по песням рэпера Басты