Стало известно, кого Джиган может сыграть в «Мастере и Маргарите»

Рэпер Джиган заявил, что проходит пробы на роль Воланда в экранизации «Мастера и Маргариты» от телеканала ТНТ.

«Скоро на ТНТ стартуют съёмки фильма "Мастер и Маргарита", и я участвую в пробах на роль Воланда. "Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо"», — сообщил Джиган в своём Telegram-канале.

Стоит отметить, что речь идёт не о серьёзной экранизации, а о новогодней музыкальной комедии, где будут пародироваться многие проекты. В частности, представленный телеканалом постер с надписью «Мастер и Маргарита. Масло на асфальте» намекает, что в картине будет обыгрываться популярный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В проекте могут принять участие Дава, Филипп Киркоров, а также комик Тимур Батрутдинов, ведущая Ляйсан Утяшева, юмористка Марина Кравец и другие.

