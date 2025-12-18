Россияне выбрали лучшую песню года

Пользователи социальной сети «Одноклассники» выбрали лучшую песню года, а также фильм, сериал, блог, шоу и персону. Проголосовать можно было в рамках премии «Самый ОК». Победители были объявлены 18 декабря в группе «Всё ОК!».

© Страница группы Ay Yola в VK

Хитом года стала песня Homay фолк-группы Ay Yola. Посвящённая башкирскому эпосу композиция завирусилась в соцсетях весной и даже вошла в топ-10 глобального рейтинга Shazam.

Лучшим фильмом был признан «Август», сериалом — «Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш», шоу — «Привет, Андрей!», блогом — «Жизнь в деревне и точка». Персоной года стал телеведущий Андрей Малахов. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу «Одноклассников».

