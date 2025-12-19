Как пройти от «Первого свидания» до свадьбы: чем хорош мюзикл «День влюблённых»

Представьте, что ваш любимый зарубежный ромком неожиданно получил продолжение. Причём от российских авторов и без какого-либо участия первоначальных создателей. Облились холодным потом от столь ужасной мысли? Вот и зря. Мюзикл «День влюблённых» доказывает, что такая необычная схема может быть вполне жизнеспособна. «Рамблер» рассказывает, каким получилось обновлённое продолжение хита «Первое свидание».

© Пресс-служба «Бродвей Москва»

«Первое свидание» — это успешная московская адаптация бродвейского мюзикла. Его история так полюбилась зрителям, что российская команда решила написать собственное продолжение. Если заранее не знать, что постановку придумывали другие люди, то можно об этом и не догадаться. Авторами удалось не уронить общую планку качества. Евгений Загот сочинил новую музыку, Женя Беркович — тексты песен, а Михаил Дурненков — пьесу. Получился неординарный и любопытный эксперимент.

Во избежание юридических казусов главным героям сменили имена. В остальном же это прямое продолжение истории. Хорошая новость: мюзиклы можно смотреть независимо друг от друга. «Первое свидание» — это история знакомства. «День влюблённых» — это подготовка к свадьбе. Первый спектакль не обязателен к просмотру, но даст приятный бонус в виде дополнительного контекста.

© Пресс-служба «Бродвей Москва»

Всё действие снова происходит в том самом баре, где герои познакомились. Сохранилась и фирменная фишка: время останавливается, герои погружаются в свои мысли и ведут внутренние диалоги. На помощь им «приходят» друзья, родственники и знакомые, которых ловко играют другие посетители бара. Небольшая труппа перевоплощается моментально и виртуозно.

Сюжет строится вокруг подготовки к свадьбе, которую парочка мечтает провести в месте своей встречи. Идиллию быстро сменяют реалии: согласование гостей, выбор музыки и другие тяготы предсвадебной суеты. Постепенно всплывают различия в характерах героев, и страсти накаляются.

Если сравнивать с первым мюзиклом, «День влюблённых» закономерно ощущается более вторичным. Он сделан ровно по тем же лекалам, обыгрывает те же стереотипы, например про еврейскую родню жениха. Глубина проработки тем иногда кажется более поверхностной. Но в целом спектакль сохраняет лёгкую и весёлую атмосферу оригинала.

© Пресс-служба «Бродвей Москва»

Музыкальные номера, написанные композитором Евгением Зоргасом, определённо не хуже тех, что были в «Первом свидании». Они яркие, с позитивным зарядом и запоминающимися мотивами. Песня «Просто по фану» звучит как настоящий хит. Снова выделяется номер со столкновением жанров: на этот раз разгорается зажигательная битва между современной электронной музыкой и традиционными еврейскими танцами.

Актёры, хоть и под новыми именами, вернулись к своим образам, в частности Павел Стукалов и Юлия Чуракова. Они так же убедительны и обаятельны, в их героях легко узнавать себя и своих знакомых.

© Пресс-служба «Бродвей Москва»

У спектакля есть важная новость. Он пять лет шёл в фойе театра МДМ, а теперь переехал на полноценную сцену в театр «Маска». Постановку обновили: переписали диалоги, актуализировали юмор. Так что на новую версию стоит сходить даже тем, кто уже видел старую и остался доволен.

«День влюблённых» — это добротный, весёлый и музыкальный спектакль. Он не претендует на лавры оригинала, но честно даёт то, за чем люди идут на подобные мюзиклы: два часа лёгкости, юмора и отличных мелодий.

«Первое свидание»: как бродвейский мюзикл нашёл новую жизнь в Москве