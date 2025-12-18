Вышел саундтрек второго сезона популярного сериала «Ландыши»

Онлайн-кинотеатр Wink объявил о выходе саундтрека сериала «Ландыши. Вторая весна» 18 декабря. Альбом уже можно послушать в стримингах. Премьера самого второго сезона состоится 1 января 2026 года, сообщается в пресс-релизе.

© Wink

По сюжету главной героине Кате предстоит пережить разлад в музыкальной группе, борьбу за наследство и поиски своего мужа Лёхи.

Музыка по-прежнему играет большую роль в сериале. В альбом «Ландыши. Вторая весна» вошло шесть треков в исполнении «7 Станций» («Родина», «Найди меня» и «Никто тебя не ждёт»), Наталики («Я тебя найду») и NANSI («Милый, потерпи» и «Про тебя, про меня»). Автором саундтрека выступил автор-исполнитель, композитор и резидент арт-кластера «Таврида» Илья Аноприев, также работавший над музыкой к первому сезону. Альбом выпущен музыкальным лейблом «Таврида.АРТ». Второй сезон получил 10 оригинальных композиций. Всего в проекте будет использовано около 50 треков.

Первый сезон «Ландышей» стал одним из самых популярных российских сериалов года, набрав более 100 миллионов просмотров на разных площадках.

