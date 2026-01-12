Клятва Боярского, слёзы Чеботиной: 8 артистов, которые нашли себя в футболе

Певица МакSим запала в душу поклонников «Спартака» по счастливой случайности, Баста попытался спасти родной клуб из финансовой ямы, а Ноэл Галлахер собирался поступить так же, но так этого и не сделал. «Рамблер» рассказывает истории популярных музыкантов, ставших для любимых клубов чем-то большим, чем просто известным лицом на трибуне.

© Александр Гальперин/РИА Новости

МакSим считается символом «Спартака»

Пожалуй, самый нетипичный союз артиста и футбольного клуба сложился у певицы МакSим и московского «Спартака». Согласно популярной фанатской теории всё началось в 2014 году, когда команда играла против казанского «Рубина». Во время перерыва на поле включили песню МакSим «Знаешь ли ты», и фанаты запели её хором. Певцы остались так довольны своим исполнением, что впоследствии начали скандировать песню уже без музыкального сопровождения.

© Stupnikov Alexander/spartak.com/www.globallookpress.com

Столь явственное выражение любви не укрылось и от самой певицы, так что МакSим начала выступать перед матчами и исполнять для фанатов «Спартака» ту самую песню. Например, в 2022-м артистка дала концерт перед финальным матчем Кубка России, а в 2024-м выступила на матче звёзд, собравшем на поле в том числе закончивших карьеру футболистов. В 2021-м, когда МакSим тяжело болела, поклонники даже приходили на матчи с огромными баннерами, желавшими ей скорейшего выздоровления.

Oasis болеют за «Манчестер Сити» назло своим дядям из Ирландии

При всём множестве вопросов, способных поссорить Ноэла и Лиама Галлахеров из британской рок-группы Oasis, кое-что их объединяет. Оба конфликтных брата болеют за футбольный клуб «Манчестер Сити» из их родного города. В годы юности Галлахеров команда не могла похвастаться триумфальными победами и богатыми инвесторами, поэтому братьям «полагалось» стать фанатами «Манчестер Юнайтед». Но, как Галлахер признавался в интервью Пепу Гвардиоле в 2016 году, их отец так ненавидел своих братьев-ирландцев, болевших за МЮ, что назло им водил сыновей на матчи «Сити».

© IMAGO/Paul Marriott/www.globallookpress.com

Лиам Галлахер празднует победу «Манчестер Сити» на полуфинальном матче Кубка Англии по футболу

За годы любви к команде музыканты посещали десятки матчей, выступали спортивными экспертами в тематических телеэфирах и выпускали совместную ветровку к 30-летию альбома Oasis «Definitely Maybe». В 1995 году Ноэл Галлахер даже заявил BBC, что, если «Сити» упадёт в третий дивизион английского чемпионата, он выкупит клуб «где-то за миллион фунтов». Музыкант сомневался, что клуб выиграет «хоть что-нибудь» при его жизни, но ошибся. В 2008 году владельцем «Сити» стал арабский шейх Мансур, после чего команда начала побеждать и добиваться больших успехов как в национальном первенстве, так и на международной арене.

Михаил Боярский дал обещание за чемпионство «Зенита» и сдержал его

На протяжении нескольких десятилетий неотъемлемыми атрибутами Михаила Боярского остаются шляпа, усы, очки и шарф петербургского «Зенита». Музыкант болеет за клуб с детства — пристрастился, когда отец впервые привёл его на стадион. Одним из самых ярких поступков Боярского-болельщика стало обещание не снимать шарф «Зенита» на протяжении года, если команде удастся одержать победу в российском чемпионате. Его Боярский дал в 2007 году. Изрядно вдохновившись, «Зенит» действительно сумел занять первое место, а Боярский исполнил обещание и не снимал шарф даже на официальных мероприятиях.

© Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Элтон Джон получил трибуну, названную в его честь

Триумфальные гастроли, многомиллионные тиражи альбомов, бесчисленные награды и любовь поклонников — сэр Элтон Джон преуспел во всём, что касается музыки. Но вот футбольный клуб «Уотфорд», попавший к нему на попечение, столь же победоносным не назовёшь.

© Sport Press Photo/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Фреска с изображением Элтона Джона на стадионе Vicarage Road в Уотфорде

Как и другие участники этого списка, Джон пристрастился к футболу ещё в детстве, впервые посетив стадион с отцом. Будущего Рокетмена не смутило даже то, что клуб пребывал в третьем дивизионе и не мог похвастаться звёздным составом. В 1974 году, узнав о финансовых трудностях некогда любимого клуба, Джон устроил на стадионе благотворительный концерт, собрав внушительную сумму для клубной копилки. Взамен на это владельцы «Уотфорда» предоставили Джону кресло вице-президента и пакет акций. Это не помогло команде добиться большего успеха, так что в 1976-м артист выкупил «Уотфорд» окончательно.

За десять лет клубу удалось выйти в первую лигу, но не закрепиться в ней. В 1991-м Элтон Джон продал «Уотфорд», но остался его почётным президентом и преданным фанатом. Сегодня одна из трибун домашнего стадиона клуба носит его имя.

Зиверт стала поклонницей «Локомотива» благодаря своему продюсеру

Исполнительница спортивного хита «Бери и беги» Юлия Зиверт тесно связана с московским клубом «Локомотив». Как признавалась сама артистка, ещё в детстве она проводила много времени с футбольным фанатами, хотя на самих матчах не бывала. Вскоре после знакомства со своим продюсером Богданом Леоновичем Зиверт узнала, что он больше 20 лет болеет за «Локомотив», и стала испытывать к команде больше интереса. Певица несколько раз выступала перед их матчами и называла себя «зелёной ведьмой» — в тон расцветке «Локомотива».

© Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com

Rosalia исполняла гимн «Барселоны»

Испанская певица Розалия, ныне покоряющая зарубежные чарты с мультижанровым и мультиязычным альбомом LUX, болеет за каталонскую «Барселону». Артистка заявила об этом в 2023 году, когда клуб пригласил её выступить перед очередным «Эль Классико»: так называют матчи «Барсы» против вражеского «Реал Мадрида». Дополнительной особенностью игры стало то, что игроки каталонского клуба вышли на поле в футболках с надписью Motomami в честь альбома Розалии, вышедшего годом ранее. Перед матчем артистка исполнила гимн «Барсы», вдохновив команду на победу со счётом 2:1.

© IMAGO/Gonzales Photo/Malthe Ivar/www.globallookpress.com

Впоследствии певица призналась, что взрослела, наблюдая за игрой Лионеля Месси и Самюэля Это’О. В ноябре 2025 года Розалия встретилась с футболисткой «Барсы» Алексией Путельяс и оставила ей на память мяч с автографом.

Баста выкупил «СКА Ростов» и реформировал его

Рэпер Василий Вакуленко, он же Баста, никогда не устаёт напоминать публике о своих ростовских корнях. В 2019 году музыкант приобрёл футбольный клуб «СКА Ростов», в ту пору пребывавший в финансовой яме.

© Sergey Elagin/Business Online/www.globallookpress.com

К сожалению, вмешательство артиста не смогло окончательно избавить клуб от трудностей, поэтому в начале 2024 года Вакуленко принял тяжёлое решение о выводе клуба в любительскую Медиалигу. Обращаясь к поклонникам в соцсетях, рэпер заявил, что решение далось ему с трудом. Он также подчеркнул, что приоритетной для него и клуба была возможность продолжать играть и оставаться на виду. Сегодня Баста продолжает поддерживать «Ростов» финансово и медийно. К примеру, после каждого выпуска интервью «Вопрос Ребром» музыкант дарит гостю клубную футболку с фамилией героя.

Люся Чеботина расплакалась после проигрыша «Динамо»

Поп-артистка Люся Чеботина нашла свой любимый клуб благодаря прямому предложению спеть в его поддержку. Вдохновившись примером «Спартака», руководитель медиа «Динамо» Дмитрий Симонов решил тоже привлечь к клубу «известных молодых болельщиков». Об этом он рассказал в интервью «Чемпионату» в 2022 году.

© Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com

Их выбор пал на Клаву Коку, Егора Крида и Люсю Чеботину. Последней даже выпала честь выступить перед финалом Кубка России, проходившим 29 мая 2022 года. Певица исполнила свой хит «Солнце Монако» сразу после МакSим, решившей поддержать «Спартак» своим «Знаешь ли ты». Увы, для Чеботиной тот матч «Динамо» проиграло со счётом 2:1.

После этого артистка призналась в соцсетях, что её расстроили освистывания фанатов «Спартака» и несправедливая оценка со стороны журналистов, сравнивавших Чеботину с МакSим. Симонов же рассказал, что, хотя певица и не сможет «отличить защитника и нападающего», она поддерживала команду абсолютно искренне и даже расплакалась, когда «Динамо» не смогло одержать победу.

