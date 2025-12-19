Протеже Киркорова обновила песню из советского фильма и вызвала гнев в Сети

2025 стал для певицы Марго Овсянниковой годом прорывов и побед. Артистка выпустила совместную песню с рэпером Lil Pump, собрала вагон и маленькую тележку ненависти, попала в чарты и сумела громко заявить о себе. Тем не менее на дуэте с одним американским артистом Margo не остановилась и записала песню с рэпером 6ix9ine. «Рамблер» рассказывает, как записывался трек, приводит текст и раскрывает его значение. На страничке можно послушать композицию, а в приложении стриминга — скачать его в память телефона.

Margo & 6ix9ine — «Буратино»: текст песни

[Интро: MARGO & 6ix9ine]

Бу! MARGO,

Повтори ещё раз

Ра! MARGO,

Повтори ещё раз

Ти! MARGO,

Повтори ещё раз,

Но! Все уже знают

6ix9ine have a look, baby.

[Куплет 1: 6ix9ine]

You can hate if you want to

You know me, I'ma do what I want to

That boy cap, he just like Buratino

And his jewels fake, he got 'em off of Temu

He too short to hate on me, boy you a Labubu

If you gon' hate, just hate, don't be fufu

Yeah, I'm outside, I'm outside with MARGO

They like how he fit a whole ticket in his cargos

[Предприпев: 6ix9ine & MARGO]

Swervin' in a Tahoe all on forgiatos

We don't got beef 'cause you don't want these problems

It's in my jeans, I ain't talking no robin

Every time they see me they flee or they cop it, stop it

Скажите, как её зовут?

[Припев: MARGO, 6ix9ine, вместе]

Бу! Бу-булочка

Ра! Ra-ra, let it fly

Ти! Try me you gon' die

Но! 6ix9ine теперь наш, да

Бу! Бу-булочка

Ра! Ра-радуйся

Ти! Тик-так, тик-так (Ага)

Но! Walking go a far you outside

[Куплет 2: MARGO]

Бу! Ха, испугался?

Это MARGO — твой друг, расслабляйся!

Кто с доброй сказкой входит в дом, здрасьте,

MARGO сегодня — тренд, хейтеры закрыли пасти.

Не играй со мной, 6ix9ine открывает дверь мне,

Лицо на TV, хотя они и не верили,

Наши чудеса по разным сторонам берега,

Что ни говори, но я — королева рейтинга.

[Предприпев: MARGO]

Это не сказка. Вау, чудеса (Ла-ла-ла-ла-ла)

«Кукареку» подняла в небеса (Ха-ха-ха-ха)

[Припев: MARGO, 6ix9ine, вместе]

Бу! Бу-булочка,

Ра! Ра-радуйся,

Ти! Тик-так, тик-так (Ага),

Но! 6ix9ine теперь наш, да,

Бу! Бу-булочка,

Ра! Ra-ra, let it fly.

Ти! Try me you gon' die

Но! Скажите, как её зовут?

[Бридж: Хор, Хор & MARGO]

Бу-ра-ти-но!

Бу-ра-ти-но!

Бу-ра-ти-но!

Бу-ра-ти-но!

[Аутро: MARGO, 6ix9ine, вместе]

Бу! Злодеям показала нос,

Ра! И рассмешу друзей до слёз,

Ти! Я не игрушка, я — живая,

Но! 6ix9ine have a look, baby.

Перевод строчек 6ix9ine из песни «Буратино»

Ты можешь ненавидеть, если хочешь,

Ты же знаешь меня, я буду делать, что хочу,

Этот парень в кепке, он прямо как Буратино,

И драгоценности у него фальшивые, он купил их в Temu,

Он слишком мал ростом, чтобы ненавидеть меня, парень, ты Лабубу,

Если ты собираешься ненавидеть, просто ненавидь, не будь дурой,

Да, я на улице, я на улице с Марго,

Им нравится, что он поместил кучу денег в свои каргосы.

[Предприпев: 6ix9ine & MARGO]

Сворачиваю на «Тахо», я на «форджиатос»,

У нас нет разногласий, потому что тебе не нужны эти проблемы,

Это у меня в генах, я ничего не краду,

Каждый раз, когда они видят меня, они убегают или подражают, прекратите.

[Припев: MARGO, 6ix9ine, вместе]

Бу! Бу-булочка,

Ра! Ра-ра, пускай летит,

Ти! Нападай на меня — и сдохнешь,

Но! 6ix9ine теперь наш, да,

Бу! Бу-булочка.

Ра! Ра-радуйся,

Ти! Тик-так, тик-так (Ага),

Но! Ты далеко пойдёшь.

Строчки, исполненные на английском, написал сам Эрнандес. В куплетах он упоминает Temu — китайский интернет-магазин, продающий товары со значительной скидкой. Этот образ лишний раз подчёркивает несостоятельность соперника. К кому именно Эрнандес обращается в своих строчках, неизвестно, но можно предположить, что объектом критики становятся ненавистники Margo и его самого.

Среди незнакомых русскому слушателю слов также — машина марки «Шевроле Тахо», снабжённая премиальными дисками Forgiato. «Каргосы» — это фасон широких штанов со множеством больших прямоугольных карманов.

Margo & 6ix9ine — «Буратино»: история создания

Хотя Марго Овсянникова выпускает музыку ещё с 2020 года, певице удалось громко заявить о себе лишь в 2025 году. Ей помогли король российской поп-музыки Филипп Киркоров, называвший артистку своей протеже, а также коллаборация с рэпером Lil Pump. Овсянникова записала с ним совместную песню летом 2025-го, когда артист приезжал в Москву с концертом. А вот Даниэлю Эрнандесу (настоящее имя 6ix9ine) для выпуска композиции не пришлось никуда ехать: рэпер записывал свою партию удалённо.

«Буратино» вышла 4 декабря. По словам Овсянниковой в соцсетях, композиция посвящена вечной теме красоты и тому, что каждый волен выглядеть так, как ему хочется. Артистка также упоминает в тексте песню «Кукареку», благодаря которой она «взмыла в небо».

По прошествии суток «Буратино» попал на седьмую строчку VK Чарта, но там не задержался.

Хотя Овсянникову раскритиковали за «издевательство» над детской песней, её создатели Юрий Энтин и Алексей Рыбников не предъявляли к артистке никаких обвинений. Даже наоборот: певица сообщила в соцсетях, что авторы оригинальной песни «Буратино», прозвучавшей в советском детском фильме, дали полное согласие на её использование. Автором лирики выпустил российский рэпер Lyriq, также сотрудничавший с Глебом Три дня Дождя, Zivert и прочими чартовыми исполнителями.

Margo & 6ix9ine — «Буратино»: клип

Спустя день после выхода композиции состоялась премьера клипа. Режиссёром выступил Эльвин Фомин, работавший с Бастой, JONY, Егором Кридом и другими артистами. Съёмки велись в трёх странах, но Овсянникова не раскрывала, где именно.

В ролике Margo предстаёт в образе Мальвины, но при этом обыгрывает тему с растущим носом, присущим Буратино и его зарубежному брату Пиноккио. В клипе также мелькают комментарии ненавистников, которые называют нос артистки «шнобелем» и предлагают его укоротить. Видео показало себя лучше композиции. За две недели ролик набрал на YouTube почти семь миллионов просмотров.

Это уже не первая ситуация, в которой Овсянникова почерпнула вдохновение во вражеских комментариях. Певица никогда не скрывала, что искренне благодарна своим ненавистникам за внимание, так как считает активный хейт признаком успеха.

