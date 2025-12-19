Как союз Москвы и Майами взорвал Сеть: история дуэта Margo и Lil Pump

Одним из самых странных хитов 2025 года стала песня «Кукареку». Её записали российская певица Марго Овсянникова, зовущая себя «звездой № 1», и американский рэпер Lil Pump. «Рамблер» рассказывает, как зародилась необычная коллаборация, а также делится текстом композиции и возможностью её послушать. Скачать трек в память телефона можно в приложении стриминга.

© Соцсети Margo

Margo & Lil Pump — «Кукареку»: текст песни

[Куплет 1: Lil Pump]

Talkin' 'bout hoes, ya nigga got plenty (Ooh), put in on fetty, I put it on gelly (Yuh, huh?)

Talkin' 'bout hoes, ya nigga got plenty (Ooh), put in on fetty, I put it on gelly (Yuh)

Walk in a club with an automatic semi (Semi), walk in the bank and I flex like "Ooh"

Chrome Heart denim all on my shoes (Ooh), don't throw ones, nigga, only throw twos

Yeah, I'm in the kitchen cookin' wontong soup (Ooh)

Richard Milli on me cost 1,2

MARGO, let's get it (Essketit)

Young rich nigga ain't got nothin' to lose (Yeah, yeah)

Fifteen hundred on a Chrome Heart shoes (Yuh)

Thinkin' put a choppa on me in a stu' (What?)

ARP goes "Tah-tah-ta-ta-ra" (Yuh), your boyfriend is a bum-bum-bum-bum (Uh)

Just like LeBron, nigga, I made all my sons' sons (Ayy)

Eighty-five karats on my neck costs a honeybun

[Пре-припев: MARGO]

Ку-кукареку, кукареку,

Ку-кукареку,

Ку-кукареку, кукареку,

Скыр, пыр, дыр.

[Припев: Lil Pump & MARGO]

Moscow-Miami, love is еverywhere

Москва-Майами, и на танцполе все

Moscow-Miami, gotta bitch wеt off her panties

Москва-Майами, давай, лети ко мне

Moscow-Miami, dancin' everywhere

Москва-Майами, все мысли о тебе

Moscow–Miami, love is everywhere

Москва–Майами, давай, лети ко мне

[Пост-припев: MARGO]

Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне,

Москва – Майами, давай, лети ко мне,

Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне,

Москва – Майами, давай, лети ко мне.

[Куплет: MARGO & Lil Pump]

Здравствуй, Lil Pump, это MARGO,

Ты уже влюблён? Мы ведь только знакомы,

Все твои ледис будто с Озона,

Рядом с тобой русская поп-икона.

Этой ночью мы с тобой так тусим,

Что нам завидуют Кайли и Ким,

Это MARGO, и я делаю шоу,

Мы только начали, куда ты пошёл?

Держись, парень, мы, кажется, взлетаем,

Прямо с этой party,

Наш рейс Москва — Майами (Hey),

Треки в топ-чартах, ломятся чаты.

Хейтеры, сорри, что я вас бешу,

Спасибо, ребята, за весь этот шум!

Chrome Heart denim all on my shoes (Да)

Но, честно, мне так ****, я — новая эпоха.

Эй, слышишь, Pump, я предельно спокойна,

Купишь мне дом у пруда в Подмосковье? (Ха-ха-ха, пупсик).

[Пред-припев]

Ку-кукареку, кукареку,

Ку-кукареку,

Ку-кукареку, кукареку,

Скыр, пыр, дыр.

[Припев: Lil Pump & MARGO]

Moscow-Miami, love is everywhere

Москва-Майами, и на танцполе все

Moscow-Miami, gotta bitch wet off her panties

Москва–Майами, давай, лети ко мне

Moscow-Miami, dancin' everywhere

Москва-Майами, все мысли о тебе

Moscow-Miami, love is everywhere

Москва-Майами, давай, лети ко мне

[Пост-припев: MARGO]

Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне,

Москва — Майами, давай, лети ко мне,

Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне,

Москва — Майами, давай, лети ко мне.

© Соцсети Margo

Margo & Lil Pump — «Кукареку»: история создания

О своём твёрдом решении попасть в чарты в 2025 году Марго Овсянникова, прежде известная как «протеже Филиппа Киркорова», заявляла ещё весной. Тогда по интернету распространилось видео, в котором молодая артистка беседует с рэпером Tyga. Рэпер приезжал в Москву на концерт, состоявшийся 31 мая. В ролике Овсянникова называла себя звездой чартов и предлагала артисту сотрудничество. Тем не менее до реальной работы в студии дело так и не дошло.

В следующий раз Margo заявила о себе, когда в Москву приехал рэпер Lil Pump. Его концерт состоялся 15 июня: тогда же певица выложила в соцсети видео, на котором она работает с зарубежным рэпером в студии. Дату премьеры Margo не раскрыла, но всё равно сумела вызвать в Сети небывалую критику. Певицу звали выскочкой и намекали на существование тайного покровителя, который и договорился о сотрудничестве с зарубежным рэпером. Невзирая на это, композиция вышла в конце августа и сумела попасть в чарты. К примеру, всего через сутки песня закрепилась на пятой строчке рейтинга песен в соцсети VK.

Несмотря на странное название, звучащее в припеве, у трека есть определённый смысл, не связанный с петухами, курицами и вообще с деревней. Артисты поют и читают рэп о русско-американском сотрудничестве, любви и путешествиях между континентами. Lil Pump нахваливает себя в первом куплете, Margo восхваляет себя во втором.

Хотя создаётся ощущение, будто текст композиции не обременён поэтическими метафорами и глубокими смыслами, над ним работала целая команда звёздных авторов. Помимо самого Lil Pump, руку к тексту приложили Дмитрий Лорен и Арутюн Тамамян, он же Fargo. Первый известен как автор хитов для ANNA ASTI, а второй работал с Zivert, Bearwolf и другими российскими хитмейкерами.

© Соцсети Lil Pump

Премьера «Кукареку» сопровождалась продуманной и провокационной пиар-кампанией, которая в конечном счёте принесла свои плоды. Отвечая на вопросы ненавистников о том, сколько Овсянникова заплатила Lil Pump для записи дуэта, певица всегда говорит одно: рэпер дал согласие на коллаборацию, потому что они совпали по ценностям и настроению.

Margo & Lil Pump — «Кукареку»: клип

Премьера клипа на «Кукареку» состоялась в Москве в конце сентября 2025-го. Lil Pump приехал на мероприятие из Штатов.

